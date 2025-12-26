澳大利亚澳新银行（ANZ）月招聘广告m/m (ANZ Australia Job Advertisements m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
劳动力
|低级别
|-0.8%
|0.2%
|
-1.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.7%
|
-0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳新银行(ANZ)招聘广告指标月率m/m反映了与前一报告期相比，大型报纸和网站上发布的空缺职位数量的百分比变化。高于预期的数值可能对澳大利亚元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚澳新银行（ANZ）月招聘广告m/m (ANZ Australia Job Advertisements m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.8%
0.2%
-1.9%
10月 2025
-2.2%
-0.7%
-3.5%
9月 2025
-3.3%
0.0%
-0.3%
8月 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
7月 2025
-1.0%
-0.3%
1.6%
6月 2025
1.8%
-0.4%
-0.6%
5月 2025
-1.2%
1.4%
-0.3%
4月 2025
0.5%
0.3%
0.4%
3月 2025
0.4%
-1.2%
-1.3%
2月 2025
-1.4%
-0.2%
1.3%
1月 2025
0.2%
1.2%
0.3%
12月 2024
0.3%
-0.8%
-1.8%
11月 2024
-1.3%
0.5%
0.7%
10月 2024
0.3%
1.7%
2.3%
9月 2024
1.6%
0.8%
-1.8%
8月 2024
-2.1%
-1.1%
-2.7%
7月 2024
-3.0%
-0.9%
-2.7%
6月 2024
-2.2%
0.5%
-1.9%
5月 2024
-2.1%
0.3%
-2.3%
4月 2024
2.8%
-1.0%
-1.0%
3月 2024
-1.0%
-0.9%
-2.1%
2月 2024
-2.8%
0.1%
3.4%
1月 2024
1.7%
-0.9%
0.6%
12月 2023
0.1%
0.1%
-5.1%
11月 2023
-4.6%
0.4%
-3.4%
10月 2023
-3.0%
0.1%
-0.5%
9月 2023
-0.1%
-0.4%
1.7%
8月 2023
1.9%
-0.4%
0.7%
7月 2023
0.4%
0.1%
-2.7%
6月 2023
-2.5%
-0.4%
0.0%
5月 2023
0.1%
-0.7%
4月 2023
-0.3%
-2.7%
3月 2023
-2.4%
-0.5%
9月 2022
-0.5%
0.0%
2.0%
8月 2022
2.0%
1.1%
-1.1%
7月 2022
-1.1%
0.8%
1.4%
6月 2022
1.4%
-0.6%
0.4%
5月 2022
0.4%
-1.4%
-2.0%
4月 2022
-0.5%
-0.3%
0.4%
3月 2022
0.4%
1.6%
8.4%
2月 2022
8.4%
1.6%
-0.3%
1月 2022
-0.3%
-0.4%
-5.5%
12月 2021
-5.5%
-1.4%
7.4%
11月 2021
7.4%
-0.9%
6.2%
10月 2021
6.2%
-0.2%
-2.8%
9月 2021
-2.8%
0.7%
-2.5%
8月 2021
-2.5%
0.8%
-1.3%
7月 2021
-0.5%
-0.3%
1.5%
6月 2021
3.0%
-1.6%
7.9%
5月 2021
7.9%
-0.4%
4.7%
