美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的日元期货买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。该报告仅包括美国期货市场（芝加哥和纽约证券交易所），该指数表示了美国日元买入持仓的总额。

非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。

CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。

该报告被认为是分析市场情绪的指标，许多非商业交易者（投机商）使用这些数据来帮助他们决定是买入还是卖出。

该数据于美国东部时间每周五下午3:30发布，美国假期暂停，以在周二前反映交易者的委托。

非商业交易者的日元买入持仓数量的增长间接表明日元市场活动有所增加。然而，由于与全球规模相比，其所代表的数据量太少，因此它对价格不会产生直接影响。

最后值: