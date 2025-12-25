新西兰经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|每季度
|失业率
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|每季度
|居民消费价格指数（CPI）季率 q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|每季度
|RBNZ利率决策
|2.25%
|2.50%
|贸易帐
|$-0.163 B
|11月 2025
|$-1.598 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, NZD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, NZD, 节礼日
2025.12.29 20:30, NZD, 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓
2026.01.01 00:00, NZD, 元旦
2026.01.02 00:00, NZD, 新年次日
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|GDP年变化
|-0.5%
|3 Q 2025
|-1.1%
|每季度
|国内生产总值(GDP)支出季率q/q
|1.3%
|3 Q 2025
|-0.8%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|1.3%
|3 Q 2025
|-1.1%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|劳动力成本指数季率q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|劳动力成本指数年率y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|2.2%
|每季度
|参与率
|70.3%
|3 Q 2025
|70.5%
|每季度
|失业率
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|每季度
|就业人数变化季率 q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.2%
|每季度
|永久& 长期净移民人数
|2.400 K
|10月 2025
|1.760 K
|每月
|游客到访人数年率y/y
|9.4%
|10月 2025
|9.6%
|每月
|游客到访人数月率m/m
|0.6%
|10月 2025
|2.9%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|ANZ商品价格指数月率m/m
|N/D
|11月 2025
|-0.3%
|每月
|CPI 年率y/y
|3.0%
|3 Q 2025
|2.7%
|每季度
|RBNZ 2年通胀预期
|2.28%
|4 Q 2025
|2.30%
|每季度
|全球乳制品(GDT)价格指数
|-4.4%
|-4.3%
|出口物价指数季率q/q
|-1.6%
|3 Q 2025
|0.3%
|每季度
|出口量指数季率q/q
|3.4%
|3 Q 2025
|-3.2%
|每季度
|居民消费价格指数（CPI）季率 q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|每季度
|生产者输入物价指数(PPI)季率q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|生产者输出物价指数(PPI)季率q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|贸易条件指数季率q/q
|-2.1%
|3 Q 2025
|4.2%
|每季度
|进口物价指数季率 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|每季度
|进口量指数季率q/q
|-1.2%
|3 Q 2025
|3.9%
|每季度
|食品价格指数月率m/m
|-0.4%
|11月 2025
|-0.3%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|RBNZ利率决策
|2.25%
|2.50%
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口
|$6.990 B
|11月 2025
|$6.437 B
|每月
|经常帐
|$-8.365 B
|3 Q 2025
|$-1.297 B
|每季度
|经常账 - GDP比率
|-3.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|每季度
|经常账12个月
|$-15.370 B
|3 Q 2025
|$-16.283 B
|每季度
|贸易差额 12个月
|$-2.064 B
|11月 2025
|$-2.350 B
|每月
|贸易帐
|$-0.163 B
|11月 2025
|$-1.598 B
|每月
|进口
|$7.154 B
|11月 2025
|$8.034 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|OBEGAL预测
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ非居民债务持有量
|58.0%
|11月 2025
|58.6%
|每月
|净债务预测，% GDP
|42.7%
|45.1%
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|ANZ商业信心指数
|73.6
|12月 2025
|67.1
|每月
|ANZ活动前景
|60.9
|12月 2025
|53.1
|每月
|BusinessNZ 制造业指数
|N/D
|11月 2025
|每月
|BusinessNZ服务指数
|N/D
|11月 2025
|48.7
|每月
|制造业销售季率q/q
|2.7%
|3 Q 2025
|-2.8%
|每季度
|制造业销售量季率q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-2.8%
|每季度
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|RBNZ信用卡支出年率y/y
|4.7%
|11月 2025
|1.6%
|每月
|Westpac McDermott Miller消费者信心指数
|N/D
|4 Q 2025
|90.9
|每季度
|核心零售销售季率q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|1.0%
|每季度
|电子卡零售销售年率y/y
|1.6%
|11月 2025
|0.8%
|每月
|电子卡零售销售月率m/m
|1.2%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|零售销售季率q/q
|1.9%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|零售销售额年率 y/y
|4.5%
|3 Q 2025
|2.3%
|每季度
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|营建许可月率m/m
|N/D
|10月 2025
|7.2%
|每月