新西兰经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 1.1% 3 Q 2025 -1.0% 每季度
失业率 5.3% 3 Q 2025 5.2% 每季度
居民消费价格指数（CPI）季率 q/q 1.0% 3 Q 2025 0.5% 每季度
RBNZ利率决策 2.25% 2.50%
贸易帐 $​-0.163 B 11月 2025 $​-1.598 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, NZD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, NZD, 节礼日
2025.12.29 20:30, NZD, 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓
2026.01.01 00:00, NZD, 元旦
2026.01.02 00:00, NZD, 新年次日

市场 最近 参考 前值 频率
美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
GDP年变化 -0.5% 3 Q 2025 -1.1% 每季度
国内生产总值(GDP)支出季率q/q 1.3% 3 Q 2025 -0.8% 每季度
国内生产总值季率 q/q 1.1% 3 Q 2025 -1.0% 每季度
国内生产总值年率 y/y 1.3% 3 Q 2025 -1.1% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
劳动力成本指数季率q/q 0.5% 3 Q 2025 0.6% 每季度
劳动力成本指数年率y/y 2.1% 3 Q 2025 2.2% 每季度
参与率 70.3% 3 Q 2025 70.5% 每季度
失业率 5.3% 3 Q 2025 5.2% 每季度
就业人数变化季率 q/q 0.0% 3 Q 2025 -0.2% 每季度
永久& 长期净移民人数 2.400 K 10月 2025 1.760 K 每月
游客到访人数年率y/y 9.4% 10月 2025 9.6% 每月
游客到访人数月率m/m 0.6% 10月 2025 2.9% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
ANZ商品价格指数月率m/m N/D 11月 2025 -0.3% 每月
CPI 年率y/y 3.0% 3 Q 2025 2.7% 每季度
RBNZ 2年通胀预期 2.28% 4 Q 2025 2.30% 每季度
全球乳制品(GDT)价格指数 -4.4% -4.3%
出口物价指数季率q/q -1.6% 3 Q 2025 0.3% 每季度
出口量指数季率q/q 3.4% 3 Q 2025 -3.2% 每季度
居民消费价格指数（CPI）季率 q/q 1.0% 3 Q 2025 0.5% 每季度
生产者输入物价指数(PPI)季率q/q 0.2% 3 Q 2025 0.6% 每季度
生产者输出物价指数(PPI)季率q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% 每季度
贸易条件指数季率q/q -2.1% 3 Q 2025 4.2% 每季度
进口物价指数季率 q/q 0.5% 3 Q 2025 -3.7% 每季度
进口量指数季率q/q -1.2% 3 Q 2025 3.9% 每季度
食品价格指数月率m/m -0.4% 11月 2025 -0.3% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
RBNZ利率决策 2.25% 2.50%
交易 最近 参考 前值 频率
出口 $​6.990 B 11月 2025 $​6.437 B 每月
经常帐 $​-8.365 B 3 Q 2025 $​-1.297 B 每季度
经常账 - GDP比率 -3.5% 3 Q 2025 -3.7% 每季度
经常账12个月 $​-15.370 B 3 Q 2025 $​-16.283 B 每季度
贸易差额 12个月 $​-2.064 B 11月 2025 $​-2.350 B 每月
贸易帐 $​-0.163 B 11月 2025 $​-1.598 B 每月
进口 $​7.154 B 11月 2025 $​8.034 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
OBEGAL预测 $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ非居民债务持有量 58.0% 11月 2025 58.6% 每月
净债务预测，% GDP 42.7% 45.1%
业务 最近 参考 前值 频率
ANZ商业信心指数 73.6 12月 2025 67.1 每月
ANZ活动前景 60.9 12月 2025 53.1 每月
BusinessNZ 制造业指数 N/D 11月 2025 每月
BusinessNZ服务指数 N/D 11月 2025 48.7 每月
制造业销售季率q/q 2.7% 3 Q 2025 -2.8% 每季度
制造业销售量季率q/q 1.1% 3 Q 2025 -2.8% 每季度
消费者 最近 参考 前值 频率
RBNZ信用卡支出年率y/y 4.7% 11月 2025 1.6% 每月
Westpac McDermott Miller消费者信心指数 N/D 4 Q 2025 90.9 每季度
核心零售销售季率q/q 1.2% 3 Q 2025 1.0% 每季度
电子卡零售销售年率y/y 1.6% 11月 2025 0.8% 每月
电子卡零售销售月率m/m 1.2% 11月 2025 0.2% 每月
零售销售季率q/q 1.9% 3 Q 2025 0.7% 每季度
零售销售额年率 y/y 4.5% 3 Q 2025 2.3% 每季度
房屋 最近 参考 前值 频率
营建许可月率m/m N/D 10月 2025 7.2% 每月