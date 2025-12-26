财新制造业采购经理人指数(PMI) 提供了中国制造业现状的一个概述。这是通过对超过500家大型制造业公司采购经理的调查计算而成的指数。被调查公司根据标准行业分类，依据其对中国GDP的贡献而进行选择。

这个指标属于国际Markit代理机构计算的采购经理人指数系列。该代理机构与中国媒体集团财新合作。

PMI是一个综合指标，由五个不同权重的独立的子指数组成：

新订单指数 — 0,3；

生产指数 — 0,25；

就业指数 — 0,2；

供应商交付指数 — 0,15；

库存指数 — 0,1.

参与调查的受访者还对公司的变化进行了评估：上述指标在过去的一个月里是否有所改善，变坏或保持不变。制造业调查问卷包含了有关生产，新订单（针对国内市场和出口），未完成订单，已付和收到的价格，供应商交付，库存量，存货，就业和预估短期生产前景等问题。

扩散指数是基于这项调查编制，根据以上权重，使用这些扩散指数计算常用的制造业PMI。

单独的扩散子指数可以作为先行指标：采购经理人会比其他人更早的感受到与交付，订单和其他重要经济参数有关的变化。因此，他们对市场状态的预估也要比其他统计结果来得早，这些统计值通常是在情况发生变化后才会计算。

数值高于50点意味着制造业业务活动总体增长，数值低于50点则表示制造业活动有所下降。制造业PMI的增长表明中国制造业的进一步发展。这可能会对人民币的报价产生积极的影响。

