中国财新制造业采购经理人指数(PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|中级别
|49.9
|50.1
|
50.6
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|50.1
|
49.9
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
财新制造业采购经理人指数(PMI) 提供了中国制造业现状的一个概述。这是通过对超过500家大型制造业公司采购经理的调查计算而成的指数。被调查公司根据标准行业分类，依据其对中国GDP的贡献而进行选择。
这个指标属于国际Markit代理机构计算的采购经理人指数系列。该代理机构与中国媒体集团财新合作。
PMI是一个综合指标，由五个不同权重的独立的子指数组成：
- 新订单指数 — 0,3；
- 生产指数 — 0,25；
- 就业指数 — 0,2；
- 供应商交付指数 — 0,15；
- 库存指数 — 0,1.
参与调查的受访者还对公司的变化进行了评估：上述指标在过去的一个月里是否有所改善，变坏或保持不变。制造业调查问卷包含了有关生产，新订单（针对国内市场和出口），未完成订单，已付和收到的价格，供应商交付，库存量，存货，就业和预估短期生产前景等问题。
扩散指数是基于这项调查编制，根据以上权重，使用这些扩散指数计算常用的制造业PMI。
单独的扩散子指数可以作为先行指标：采购经理人会比其他人更早的感受到与交付，订单和其他重要经济参数有关的变化。因此，他们对市场状态的预估也要比其他统计结果来得早，这些统计值通常是在情况发生变化后才会计算。
数值高于50点意味着制造业业务活动总体增长，数值低于50点则表示制造业活动有所下降。制造业PMI的增长表明中国制造业的进一步发展。这可能会对人民币的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"中国财新制造业采购经理人指数(PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
