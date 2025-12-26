经济日历部分

美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓 (CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions)

美国
USD, 美元
美国美国商品期货交易委员会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
市场
商品期货交易委员会（简称委员会或CFTC）发布这些关于天然气市场动态的交易者持仓(COT)报告。COT报告对期货市场的天然气期货和期权的未平仓合约进行了细分，在期货市场，20名或20名以上交易者持有的持仓等于或高于CFTC规定的报告水平。

COT天然气报告基于报告公司的持仓数据。报告公司提供的持仓数据基于天然气交易者对其主要商业用途的分类。在CFTC表40上进行报告，并在这里将数据分为四类：生产商/商人/加工商/用户、掉期交易员、资金管理或其他可报告项目。CFTC工作人员只能进行合理性检查，因为他们不知道交易者持有天然气持仓的具体原因，因此这些信息在确定交易者分类时并不起作用。但是，请记住交易者可能报告不同商品的不同业务用途，因此天然气交易者可能对其他商品有不同的分类。然而，对于其中一份报告（金融期货交易者），所有商品的交易者都被归为同一类别。由于法律限制（CEA第8节数据和保密商业惯例），CFTC不会公布有关在COT报告中对个人天然气交易者进行分类的信息。

通常，CFTC会在周二上午从各个报告单位收到所需的天然气交易数据。然后，审查数据并在当周的最后一个工作日（通常是周五15：30）进行发布。随后，CFTC在周三上午从各个报告单位收到所需的数据。

这些报告可以用来观察天然气市场的情绪，并预测市场是偏向买方还是卖方。例如，成交量也可以用来评估趋势或趋势变化的强度。

"美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓 (CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
-128.1 K
23 9月 2025
-128.1 K
-110.9 K
16 9月 2025
-110.9 K
-94.5 K
9 9月 2025
-94.5 K
-102.8 K
2 9月 2025
-102.8 K
-103.9 K
26 8月 2025
-103.9 K
-105.1 K
19 8月 2025
-105.1 K
-97.0 K
12 8月 2025
-97.0 K
-93.8 K
5 8月 2025
-93.8 K
-85.8 K
29 7月 2025
-85.8 K
-77.6 K
22 7月 2025
-77.6 K
-74.1 K
15 7月 2025
-74.1 K
-87.8 K
8 7月 2025
-87.8 K
-92.8 K
1 7月 2025
-92.8 K
-93.8 K
24 6月 2025
-93.8 K
-92.5 K
17 6月 2025
-92.5 K
-108.5 K
10 6月 2025
-108.5 K
-104.9 K
3 6月 2025
-104.9 K
-129.1 K
27 5月 2025
-129.1 K
-113.9 K
20 5月 2025
-113.9 K
-112.1 K
13 5月 2025
-112.1 K
-117.2 K
6 5月 2025
-117.2 K
-112.4 K
29 4月 2025
-112.4 K
-104.1 K
22 4月 2025
-104.1 K
-117.1 K
15 4月 2025
-117.1 K
-109.2 K
8 4月 2025
-109.2 K
-122.6 K
1 4月 2025
-122.6 K
-131.9 K
25 3月 2025
-131.9 K
-123.0 K
18 3月 2025
-123.0 K
-93.0 K
11 3月 2025
-93.0 K
-79.1 K
4 3月 2025
-79.1 K
-73.8 K
25 2月 2025
-73.8 K
-94.6 K
18 2月 2025
-94.6 K
-80.5 K
11 2月 2025
-80.5 K
-72.2 K
4 2月 2025
-72.2 K
-65.0 K
28 1月 2025
-65.0 K
-68.5 K
21 1月 2025
-68.5 K
-71.6 K
14 1月 2025
-71.6 K
-104.8 K
7 1月 2025
-104.8 K
-120.3 K
