印度存款增长年率y/y (India Deposit Growth y/y)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
货币
|低级别
|10.2%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|10.1%
|
10.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
印度存款增长年率y/y反映与去年同期相比，指定季度银行存款的变化。印度央行在本国商业银行进行调查，以收集用于指标计算的数据。
存款是指银行从民众接受的用于妥善保管的款项。统计数据包括活期存款、储蓄银行存款和定期存款。该指标涵盖存款账户、存款证明（不包括银行间CD）、银行员工在自己银行的存款账户、信贷账户负余额等数据。统计数据不包括无法定义为存托凭证的账户，以及银行支票、付款委托书和其他发出但尚未偿还的债务。
存款数值与贷款数据相结合进行分析。银行存款减少以及贷款需求增加可能导致国家金融系统流动性出现缺口。
存款增加表明公众对银行业的忠实程度以及对整个经济的积极看法。此外，存款提高了本国金融业的货币周转率，并扩大了贷款机会。因此，存款增长可被视为对印度卢比报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"印度存款增长年率y/y (India Deposit Growth y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
28 11月 2025
10.2%
14 11月 2025
N/D
31 10月 2025
N/D
9.5%
9.5%
17 10月 2025
9.5%
9.7%
9.9%
3 10月 2025
9.9%
9.8%
9.5%
19 9月 2025
9.5%
9.8%
5 9月 2025
9.8%
10.2%
22 8月 2025
10.2%
10.1%
8 8月 2025
10.1%
10.2%
25 7月 2025
10.2%
9.8%
10.1%
11 7月 2025
10.1%
10.1%
27 6月 2025
10.1%
10.1%
10.4%
13 6月 2025
10.4%
9.9%
9.9%
30 5月 2025
9.9%
10.0%
10.0%
16 5月 2025
10.0%
10.1%
10.0%
2 5月 2025
10.0%
10.3%
10.2%
18 4月 2025
10.2%
10.5%
10.1%
4 4月 2025
10.1%
10.4%
10.3%
21 3月 2025
10.3%
10.3%
10.2%
7 3月 2025
10.2%
10.7%
10.3%
21 2月 2025
10.3%
10.7%
10.6%
7 2月 2025
10.6%
10.4%
10.3%
24 1月 2025
10.3%
10.5%
10.8%
10 1月 2025
10.8%
10.1%
9.8%
27 12月 2024
9.8%
11.1%
11.5%
13 12月 2024
11.5%
10.2%
10.7%
29 11月 2024
10.7%
11.0%
11.2%
15 11月 2024
11.2%
11.7%
11.8%
1 11月 2024
11.8%
12.0%
11.7%
18 10月 2024
11.7%
12.1%
11.8%
4 10月 2024
11.8%
11.6%
11.5%
20 9月 2024
11.5%
10.9%
11.1%
6 9月 2024
11.1%
11.3%
10.8%
23 8月 2024
10.8%
9.6%
10.9%
9 8月 2024
10.9%
11.9%
10.6%
26 7月 2024
10.6%
12.5%
11.3%
12 7月 2024
11.3%
11.9%
11.1%
28 6月 2024
11.1%
13.0%
12.6%
14 6月 2024
12.6%
13.3%
12.7%
31 5月 2024
12.7%
13.5%
13.3%
17 5月 2024
13.3%
13.4%
13.6%
3 5月 2024
13.6%
13.3%
13.3%
19 4月 2024
13.3%
13.3%
13.8%
5 4月 2024
13.8%
13.4%
13.5%
22 3月 2024
13.5%
13.4%
13.7%
8 3月 2024
13.7%
13.4%
13.1%
23 2月 2024
13.1%
13.4%
13.6%
9 2月 2024
13.6%
13.2%
13.2%
26 1月 2024
13.2%
13.5%
13.1%
12 1月 2024
13.1%
13.3%
13.2%
