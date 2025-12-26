美国4周汇票拍卖 (United States 4-Week Bill Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|低级别
|3.570%
|
3.580%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.570%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
4星期票据拍卖是指四周之内到期的国库券的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国4周汇票拍卖 (United States 4-Week Bill Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.570%
3.580%
3.580%
3.610%
3.610%
3.680%
3.680%
3.905%
3.905%
3.890%
3.890%
3.900%
3.900%
3.875%
3.875%
3.910%
3.910%
3.945%
3.945%
4.030%
4.030%
4.030%
4.030%
4.060%
4.060%
4.080%
4.080%
4.040%
4.040%
4.060%
4.060%
4.175%
4.175%
4.245%
4.245%
4.300%
4.300%
4.280%
4.280%
4.300%
4.300%
4.290%
4.290%
4.245%
4.245%
4.230%
4.230%
4.235%
4.235%
4.240%
4.240%
4.000%
4.000%
4.060%
4.060%
4.080%
4.080%
4.170%
4.170%
4.215%
4.215%
4.220%
4.220%
4.220%
4.220%
4.225%
4.225%
4.240%
4.240%
4.220%
4.220%
4.240%
4.240%
4.245%
4.245%
4.240%
4.240%
4.220%
4.220%
4.215%
4.215%
4.225%
4.225%
4.230%
4.230%
4.235%
4.235%
4.245%
4.245%
4.250%
4.250%
4.250%
4.250%
4.250%
4.250%
4.265%
4.265%
4.240%
4.240%
4.245%
