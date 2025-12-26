非农生产率季率q/q 反映了实际劳动效率与所用工作时间之间的比率。这个指标计算的是与上一季度相比，在指定季度单位工时生产的产品或服务数量的变化。由于对GDP贡献率可出现季节性波动，农业产业不被纳入该计算当中。

该计算是根据经济普查数据和统计机构的调查数据而得出的。

这个数据被用于经济分析、预测和价格分析、准备私营企业政策和政府项目、以及评估可以在生产过程中引进的技术创新。

然而，劳动生产率不应被解释为劳动力对生产的贡献的纯粹代表。它还反映了许多其他因素，例如劳动力特征的变化、管理技术的变化、生产组织的变化、资源的分配、当然还有技术水平。

非农生产率的增长预示着更高的生产能力使用效率。考虑到劳动力成本是企业支出的重要组成部分，较高生产率能够以更少的劳动力成本来满足消费者的需求。这可能会导致短期的生产增长。因而，该指数增长可能对美元产生积极地影响。

最后值: