美国非农生产力季率q/q (United States Nonfarm Productivity q/q)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
劳动力
中级别 3.3% 2.4%
2.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
4.2%
3.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
非农生产率季率q/q 反映了实际劳动效率与所用工作时间之间的比率。这个指标计算的是与上一季度相比，在指定季度单位工时生产的产品或服务数量的变化。由于对GDP贡献率可出现季节性波动，农业产业不被纳入该计算当中。

该计算是根据经济普查数据和统计机构的调查数据而得出的。

这个数据被用于经济分析、预测和价格分析、准备私营企业政策和政府项目、以及评估可以在生产过程中引进的技术创新。

然而，劳动生产率不应被解释为劳动力对生产的贡献的纯粹代表。它还反映了许多其他因素，例如劳动力特征的变化、管理技术的变化、生产组织的变化、资源的分配、当然还有技术水平。

非农生产率的增长预示着更高的生产能力使用效率。考虑到劳动力成本是企业支出的重要组成部分，较高生产率能够以更少的劳动力成本来满足消费者的需求。这可能会导致短期的生产增长。因而，该指数增长可能对美元产生积极地影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国非农生产力季率q/q (United States Nonfarm Productivity q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2 Q 2025
3.3%
2.4%
2.4%
2 Q 2025 序言。
2.4%
-0.6%
-1.8%
1 Q 2025
-1.5%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2025 序言。
-0.8%
0.2%
1.7%
4 Q 2024
1.5%
1.2%
1.2%
4 Q 2024 序言。
1.2%
0.2%
2.3%
3 Q 2024
2.2%
2.2%
2.2%
3 Q 2024 序言。
2.2%
1.7%
2.1%
2 Q 2024
2.5%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 序言。
2.3%
3.9%
0.4%
1 Q 2024
0.2%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 序言。
0.3%
0.3%
3.5%
4 Q 2023
3.2%
3.2%
3.2%
4 Q 2023 序言。
3.2%
0.1%
4.9%
3 Q 2023
5.2%
4.7%
4.7%
3 Q 2023 序言。
4.7%
-0.9%
3.6%
2 Q 2023
3.5%
3.7%
3.7%
2 Q 2023 序言。
3.7%
-0.8%
-1.2%
1 Q 2023
-2.1%
-2.7%
-2.7%
1 Q 2023 序言。
-2.7%
-0.7%
1.6%
4 Q 2022
1.7%
3.0%
3.0%
4 Q 2022 序言。
3.0%
-6.0%
1.4%
3 Q 2022
0.8%
0.3%
0.3%
3 Q 2022 序言。
0.3%
2.5%
-4.1%
2 Q 2022
-4.1%
-4.6%
-4.6%
2 Q 2022 序言。
-4.6%
-4.8%
-7.4%
1 Q 2022
-7.3%
-7.5%
-7.5%
1 Q 2022 序言。
-7.5%
3.3%
6.3%
4 Q 2021
6.6%
6.6%
6.6%
4 Q 2021 序言。
6.6%
0.7%
-5.0%
3 Q 2021
-5.2%
-5.0%
-5.0%
3 Q 2021 序言。
-5.0%
0.9%
2.4%
2 Q 2021
2.1%
2.3%
2.3%
2 Q 2021 序言。
2.3%
2.5%
4.3%
1 Q 2021
5.4%
5.4%
5.4%
1 Q 2021 序言。
5.4%
-2.8%
-3.8%
4 Q 2020
-4.2%
-4.8%
-4.8%
4 Q 2020 序言。
-4.8%
8.6%
5.1%
3 Q 2020
4.6%
4.9%
4.9%
3 Q 2020 序言。
4.9%
7.0%
10.6%
2 Q 2020
10.1%
7.3%
7.3%
2 Q 2020 序言。
7.3%
1.1%
-0.3%
1 Q 2020
-0.9%
-2.5%
-2.5%
1 Q 2020 序言。
-2.5%
1.3%
1.2%
4 Q 2019
1.2%
1.4%
1.4%
4 Q 2019 序言。
1.4%
1.8%
-0.2%
3 Q 2019
-0.2%
-0.3%
-0.3%
3 Q 2019 序言。
-0.3%
2.1%
2.5%
2 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
2 Q 2019 序言。
2.3%
2.3%
3.5%
123
导出报告

