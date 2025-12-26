日本劳动现金收入年率y/y (Japan Labor Cash Earnings y/y)
|低级别
|2.6%
|1.5%
|
2.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.0%
|
2.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
劳动力现金收益年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份每个全职员工的平均收入（不包括税费）变化。这个计算包括加班费和奖金，但不包括从股息和金融资产获得的红利和收益。
平均薪水的增长反映了国家的经济发展。该指数用来衡量国家的通货膨胀。超出预测值的指数值对日元会产生积极影响。
在日本，尽管经济好转，但工人工资的变化非常微弱。这是一个社会问题，因为日本企业继续持有国内储备。此外，日本曾被称为全中产阶级社会，许多人的收入都差不多，但自2000年代以来，这一差距在不断扩大。因此，薪资收入分配是一个双曲线。
最低薪资因地区而异，但几乎始终在每小时1000日元左右。此外，在日本，加班费的支付往往不公平，但许多日本人仍然不会罢工或更换工作。因为法律规定一旦提高工资就很难降低工资，因此分配给工人的利润往往是用奖金支付。由于政府的干预，2010年代一些工资数据被删除。
最后值:
真实值
预测值
"日本劳动现金收入年率y/y (Japan Labor Cash Earnings y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
