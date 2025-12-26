劳动力现金收益年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份每个全职员工的平均收入（不包括税费）变化。这个计算包括加班费和奖金，但不包括从股息和金融资产获得的红利和收益。

平均薪水的增长反映了国家的经济发展。该指数用来衡量国家的通货膨胀。超出预测值的指数值对日元会产生积极影响。

在日本，尽管经济好转，但工人工资的变化非常微弱。这是一个社会问题，因为日本企业继续持有国内储备。此外，日本曾被称为全中产阶级社会，许多人的收入都差不多，但自2000年代以来，这一差距在不断扩大。因此，薪资收入分配是一个双曲线。

最低薪资因地区而异，但几乎始终在每小时1000日元左右。此外，在日本，加班费的支付往往不公平，但许多日本人仍然不会罢工或更换工作。因为法律规定一旦提高工资就很难降低工资，因此分配给工人的利润往往是用奖金支付。由于政府的干预，2010年代一些工资数据被删除。

最后值: