外汇储备反映了中国人民银行持有的外汇总量。外汇储备包括外币现钞，银行存款，债券，国债和其他政府证券，以及由IMF发行的特别提款权和IMF储备货币。

中国外汇储备包括全球所有储备货币（美元，占中国外汇储备的一半以上，欧元，英镑，日元和瑞士法郎），以及世界其他主要经济体的货币。

外汇储备主要用于确保中国金融体系的灵活性和稳定性。金融资产多样化可以防止剧烈的震荡。此外，外汇储备通常是被用于控制本国货币。任何国家的任何货币（尤其是人民币）都市来自发行国的一种凭条，保证其价值得到维护。国家的外汇储备则是替代人民币的另一种货币形式。另外，外汇储备还常被用作货币政策的工具（国家根据外汇对本国货币汇率的预期影响，出售或积累外汇资产）。

截至2018年3月，中国拥有全球最大的外汇储备。外汇储备统计每三个月公布一次。该指标对人民币报价的影响取决于其他相关因素。

