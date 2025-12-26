经济日历部分

中国外汇储备 (China Foreign Exchange Reserves)

中国
CNY, 人民币（元）
中国人民银行 (The People's Bank of China)
货币
低级别 $​3.346 万亿 $​3.368 万亿
$​3.343 万亿
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​3.353 万亿
$​3.346 万亿
下次发布 实际值 预测值
以前
外汇储备反映了中国人民银行持有的外汇总量。外汇储备包括外币现钞，银行存款，债券，国债和其他政府证券，以及由IMF发行的特别提款权和IMF储备货币。

中国外汇储备包括全球所有储备货币（美元，占中国外汇储备的一半以上，欧元，英镑，日元和瑞士法郎），以及世界其他主要经济体的货币。

外汇储备主要用于确保中国金融体系的灵活性和稳定性。金融资产多样化可以防止剧烈的震荡。此外，外汇储备通常是被用于控制本国货币。任何国家的任何货币（尤其是人民币）都市来自发行国的一种凭条，保证其价值得到维护。国家的外汇储备则是替代人民币的另一种货币形式。另外，外汇储备还常被用作货币政策的工具（国家根据外汇对本国货币汇率的预期影响，出售或积累外汇资产）。

截至2018年3月，中国拥有全球最大的外汇储备。外汇储备统计每三个月公布一次。该指标对人民币报价的影响取决于其他相关因素。

最后值:

真实值

预测值

"中国外汇储备 (China Foreign Exchange Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​3.346 万亿
$​3.368 万亿
$​3.343 万亿
10月 2025
$​3.343 万亿
$​3.357 万亿
$​3.339 万亿
9月 2025
$​3.339 万亿
$​3.322 万亿
$​3.322 万亿
8月 2025
$​3.322 万亿
$​3.289 万亿
$​3.292 万亿
7月 2025
$​3.292 万亿
$​3.293 万亿
$​3.317 万亿
6月 2025
$​3.317 万亿
$​3.279 万亿
$​3.285 万亿
5月 2025
$​3.285 万亿
$​3.271 万亿
$​3.282 万亿
4月 2025
$​3.282 万亿
$​3.212 万亿
$​3.241 万亿
3月 2025
$​3.241 万亿
$​3.198 万亿
$​3.227 万亿
2月 2025
$​3.227 万亿
$​3.200 万亿
$​3.209 万亿
1月 2025
$​3.209 万亿
$​3.217 万亿
$​3.202 万亿
12月 2024
$​3.202 万亿
$​3.214 万亿
$​3.266 万亿
11月 2024
$​3.266 万亿
$​3.284 万亿
$​3.261 万亿
10月 2024
$​3.261 万亿
$​3.279 万亿
$​3.316 万亿
9月 2024
$​3.316 万亿
$​3.228 万亿
$​3.288 万亿
8月 2024
$​3.288 万亿
$​3.214 万亿
$​3.256 万亿
7月 2024
$​3.256 万亿
$​3.246 万亿
$​3.222 万亿
6月 2024
$​3.222 万亿
$​3.271 万亿
$​3.232 万亿
5月 2024
$​3.232 万亿
$​3.252 万亿
$​3.201 万亿
4月 2024
$​3.201 万亿
$​3.252 万亿
$​3.246 万亿
3月 2024
$​3.246 万亿
$​3.208 万亿
$​3.226 万亿
2月 2024
$​3.226 万亿
$​3.221 万亿
$​3.219 万亿
1月 2024
$​3.219 万亿
$​3.200 万亿
$​3.238 万亿
12月 2023
$​3.238 万亿
$​3.172 万亿
$​3.172 万亿
11月 2023
$​3.172 万亿
$​3.104 万亿
$​3.101 万亿
10月 2023
$​3.101 万亿
$​3.123 万亿
$​3.115 万亿
9月 2023
$​3.115 万亿
$​3.142 万亿
$​3.160 万亿
8月 2023
$​3.160 万亿
$​3.175 万亿
$​3.204 万亿
7月 2023
$​3.204 万亿
$​3.167 万亿
$​3.193 万亿
6月 2023
$​3.193 万亿
$​3.208 万亿
$​3.177 万亿
5月 2023
$​3.177 万亿
$​3.221 万亿
$​3.205 万亿
4月 2023
$​3.205 万亿
$​3.177 万亿
$​3.184 万亿
3月 2023
$​3.184 万亿
$​3.198 万亿
$​3.133 万亿
2月 2023
$​3.133 万亿
$​3.203 万亿
$​3.184 万亿
1月 2023
$​3.184 万亿
$​3.126 万亿
$​3.128 万亿
12月 2022
$​3.128 万亿
$​3.071 万亿
$​3.117 万亿
11月 2022
$​3.117 万亿
$​3.043 万亿
$​3.052 万亿
10月 2022
$​3.052 万亿
$​3.010 万亿
$​3.029 万亿
9月 2022
$​3.029 万亿
$​3.048 万亿
$​3.055 万亿
8月 2022
$​3.055 万亿
$​3.077 万亿
$​3.104 万亿
7月 2022
$​3.104 万亿
$​3.031 万亿
$​3.071 万亿
6月 2022
$​3.071 万亿
$​3.123 万亿
$​3.128 万亿
5月 2022
$​3.128 万亿
$​3.102 万亿
$​3.120 万亿
4月 2022
$​3.120 万亿
$​3.196 万亿
$​3.188 万亿
3月 2022
$​3.188 万亿
$​3.194 万亿
$​3.214 万亿
2月 2022
$​3.214 万亿
$​3.197 万亿
$​3.222 万亿
1月 2022
$​3.222 万亿
$​3.236 万亿
$​3.250 万亿
12月 2021
$​3.250 万亿
$​3.257 万亿
$​3.222 万亿
11月 2021
$​3.222 万亿
$​3.241 万亿
$​3.218 万亿
10月 2021
$​3.218 万亿
$​3.185 万亿
$​3.201 万亿
123
您的嵌入代码