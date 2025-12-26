中国外汇储备 (China Foreign Exchange Reserves)
|低级别
|$3.346 万亿
|$3.368 万亿
|
$3.343 万亿
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|$3.353 万亿
|
$3.346 万亿
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
外汇储备反映了中国人民银行持有的外汇总量。外汇储备包括外币现钞，银行存款，债券，国债和其他政府证券，以及由IMF发行的特别提款权和IMF储备货币。
中国外汇储备包括全球所有储备货币（美元，占中国外汇储备的一半以上，欧元，英镑，日元和瑞士法郎），以及世界其他主要经济体的货币。
外汇储备主要用于确保中国金融体系的灵活性和稳定性。金融资产多样化可以防止剧烈的震荡。此外，外汇储备通常是被用于控制本国货币。任何国家的任何货币（尤其是人民币）都市来自发行国的一种凭条，保证其价值得到维护。国家的外汇储备则是替代人民币的另一种货币形式。另外，外汇储备还常被用作货币政策的工具（国家根据外汇对本国货币汇率的预期影响，出售或积累外汇资产）。
截至2018年3月，中国拥有全球最大的外汇储备。外汇储备统计每三个月公布一次。该指标对人民币报价的影响取决于其他相关因素。
最后值:
真实值
预测值
"中国外汇储备 (China Foreign Exchange Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
