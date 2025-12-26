Silf/Swedbank服务业采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))
|低级别
|59.1
|53.1
|
55.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|52.1
|
59.1
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典Silf/Swedbank服务业采购经理人指数(PMI)是瑞典经济商业周期的一个指标，由瑞典银行与Silf合作，根据对服务业企业工作的采购经理人进行的每月调查计算得出。该指数可以快速评估该国的经济状况。它在每个月银行的第三个工作日的08:30发布。
每个月，都会向大约200名服务业部门的采购经理人发送一份调查问卷。要求经理人评估公司中特定活动的状态：该活动是否增加、减少还是保持不变。受访者评估订单、生产、就业、交货时间和仓库库存。
该指数值的计算方法是：报告增加的受访者所占百分比与报告保持不变的受访者所占百分比一半之和。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。
通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标，因此很受分析师的欢迎。服务业采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对克朗有利。
最后值:
真实值
预测值
"Silf/Swedbank服务业采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件