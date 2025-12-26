经济日历部分

Silf/Swedbank服务业采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
Silf/Swedbank
部门：
业务
低级别 59.1 53.1
55.4
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
52.1
59.1
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞典Silf/Swedbank服务业采购经理人指数(PMI)是瑞典经济商业周期的一个指标，由瑞典银行与Silf合作，根据对服务业企业工作的采购经理人进行的每月调查计算得出。该指数可以快速评估该国的经济状况。它在每个月银行的第三个工作日的08:30发布。

每个月，都会向大约200名服务业部门的采购经理人发送一份调查问卷。要求经理人评估公司中特定活动的状态：该活动是否增加、减少还是保持不变。受访者评估订单、生产、就业、交货时间和仓库库存。

该指数值的计算方法是：报告增加的受访者所占百分比与报告保持不变的受访者所占百分比一半之和。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标，因此很受分析师的欢迎。服务业采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对克朗有利。

最后值:

真实值

预测值

"Silf/Swedbank服务业采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
59.1
53.1
55.4
10月 2025
55.4
52.5
57.7
9月 2025
57.7
51.0
53.4
8月 2025
53.4
50.7
48.8
7月 2025
48.8
52.0
54.6
6月 2025
54.6
49.7
50.8
5月 2025
50.8
50.1
49.4
3月 2025
49.4
51.0
50.5
2月 2025
50.8
51.5
50.1
1月 2025
50.1
49.7
51.4
12月 2024
51.4
50.2
51.0
11月 2024
50.9
49.7
53.1
10月 2024
52.9
49.7
48.9
9月 2024
49.1
54.2
52.4
8月 2024
52.9
53.2
53.8
7月 2024
53.8
49.9
52.2
6月 2024
51.8
50.4
49.8
5月 2024
49.5
51.0
48.0
4月 2024
48.1
51.7
54.1
3月 2024
53.9
50.5
51.2
2月 2024
50.5
53.7
51.5
1月 2024
51.8
49.0
50.3
12月 2023
50.0
51.5
48.5
11月 2023
48.3
51.5
48.5
10月 2023
48.5
51.1
46.1
9月 2023
46.3
51.1
48.4
8月 2023
49.0
49.7
53.4
7月 2023
52.7
47.2
45.9
6月 2023
46.1
47.1
49.2
5月 2023
50.2
46.7
50.6
4月 2023
50.5
45.5
49.9
3月 2023
48.6
48.2
45.7
2月 2023
45.7
51.9
51.0
1月 2023
51.0
53.6
53.0
12月 2022
53.0
55.6
54.3
11月 2022
54.3
54.3
56.9
10月 2022
56.9
55.9
55.1
9月 2022
55.1
58.8
59.4
8月 2022
59.4
60.9
58.1
7月 2022
58.8
65.6
62.3
6月 2022
62.8
68.4
68.2
5月 2022
68.2
67.0
68.2
4月 2022
68.1
66.8
62.9
3月 2022
65.3
68.6
67.7
2月 2022
68.0
68.2
68.6
1月 2022
68.6
68.3
67.4
12月 2021
67.3
68.6
68.7
11月 2021
68.7
69.1
68.0
10月 2021
68.0
72.4
69.6
9月 2021
69.6
66.4
65.1
123
