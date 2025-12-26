日本银行(BoJ)货币供应量年率y/y反映了国家经济中流通的货币总量。这个指数反映了与去年同月相比，指定月份货币供应量的变化。

L货币供应量包括企业和个人可以用来支付的现金和剩余资产、存款机构的存款、定期存款（即M3货币供应量）和其他具有流动性的组成部分。这些包括货币信托、投资信托、银行发行的直接债券、银行债券、政府证券和外国债券。

该计算旨在涵盖私人家庭、非金融公司、地方政府和市政企业持有的全部货币量。此计算不包括中央政府、存款机构、保险公司、政府金融机构、银行和保险控股公司以及非居民持有的存款等。

货币供应量结构在不断变化。例如，现金比例降低。

L货币供应量指标反映了该国的通货膨胀。货币供应量的过度增长可能导致通货膨胀，并引发人们担忧政府可能通过提高利率来收紧货币增长，进而降低未来的物价。在日本，日本银行增加日元供应量的决策不一定会导致通货膨胀，因为许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更倾向于现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。

高于预期的数值可被视为对JPY有利/看涨，但这种关系并不可靠。

