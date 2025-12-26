经济日历部分

日本银行(BoJ) L 货币供应量年率y/y (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
货币
高级别 2.1% 1.7%
2.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值 以前
以前
1.8%
2.1%
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
日本银行(BoJ)货币供应量年率y/y反映了国家经济中流通的货币总量。这个指数反映了与去年同月相比，指定月份货币供应量的变化。

L货币供应量包括企业和个人可以用来支付的现金和剩余资产、存款机构的存款、定期存款（即M3货币供应量）和其他具有流动性的组成部分。这些包括货币信托、投资信托、银行发行的直接债券、银行债券、政府证券和外国债券。

该计算旨在涵盖私人家庭、非金融公司、地方政府和市政企业持有的全部货币量。此计算不包括中央政府、存款机构、保险公司、政府金融机构、银行和保险控股公司以及非居民持有的存款等。

货币供应量结构在不断变化。例如，现金比例降低。

L货币供应量指标反映了该国的通货膨胀。货币供应量的过度增长可能导致通货膨胀，并引发人们担忧政府可能通过提高利率来收紧货币增长，进而降低未来的物价。在日本，日本银行增加日元供应量的决策不一定会导致通货膨胀，因为许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更倾向于现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。

高于预期的数值可被视为对JPY有利/看涨，但这种关系并不可靠。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) L 货币供应量年率y/y (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.1%
1.7%
2.1%
10月 2025
2.2%
2.1%
2.1%
9月 2025
2.1%
2.2%
2.0%
8月 2025
1.9%
1.9%
1.6%
7月 2025
1.6%
1.0%
1.5%
6月 2025
1.5%
1.7%
1.5%
5月 2025
1.4%
2.6%
2.2%
4月 2025
2.0%
3.4%
3.2%
3月 2025
3.2%
3.5%
3.3%
2月 2025
3.2%
3.6%
3.5%
1月 2025
3.6%
3.6%
3.7%
12月 2024
3.7%
3.5%
3.5%
11月 2024
3.2%
3.2%
3.1%
10月 2024
3.2%
3.2%
3.2%
9月 2024
3.2%
3.3%
3.2%
8月 2024
2.9%
3.3%
3.1%
7月 2024
2.9%
3.0%
3.0%
6月 2024
3.0%
3.0%
3.3%
5月 2024
3.3%
1.8%
2.7%
4月 2024
1.8%
2.0%
2.2%
3月 2024
2.1%
2.1%
2.2%
2月 2024
2.3%
1.9%
2.4%
1月 2024
2.2%
2.0%
2.1%
12月 2023
2.2%
2.0%
2.1%
11月 2023
2.1%
2.0%
2.1%
10月 2023
2.0%
1.9%
2.1%
9月 2023
2.1%
1.8%
2.1%
8月 2023
2.2%
1.9%
2.3%
7月 2023
2.4%
1.9%
2.6%
6月 2023
2.6%
1.9%
2.4%
5月 2023
2.4%
3.1%
2.8%
4月 2023
3.0%
3.9%
3.8%
3月 2023
3.8%
4.1%
3.9%
2月 2023
3.9%
3.7%
3.7%
1月 2023
3.5%
3.7%
3.6%
12月 2022
3.6%
3.8%
3.9%
11月 2022
4.0%
3.6%
3.9%
10月 2022
3.7%
4.3%
3.9%
9月 2022
3.9%
4.5%
4.0%
8月 2022
4.0%
4.2%
3.9%
7月 2022
3.8%
3.9%
3.7%
6月 2022
3.7%
3.7%
3.6%
5月 2022
3.6%
3.8%
4.1%
4月 2022
3.4%
4.2%
4.2%
3月 2022
4.2%
4.4%
4.2%
2月 2022
4.2%
4.7%
4.4%
1月 2022
4.6%
4.7%
4.7%
12月 2021
4.6%
4.9%
4.8%
11月 2021
4.8%
4.8%
5.0%
10月 2021
5.0%
4.8%
4.9%
12
