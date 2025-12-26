经济日历部分

美国贝克休斯石油钻机数 (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

美国
USD, 美元
贝克休斯 (Baker Hughes)
业务
414
406
贝克休斯美国石油钻井平台表示了北美运行的活跃石油钻机的数量。该指数每周发布一次，周五发布。

贝克休斯自1944年以来一直在计算石油钻井平台。持续70年编写的统计数据无论对行业当前状况的评估还是一般的历史分析都非常有用。钻井数指标由主要的经济媒体和行业出版机构发布，并包含在许多统计报告中。

该指数被认为是石油和天然气行业活动的重要指标。当钻井平台处于活跃状态时，它们会消耗石油服务业提供的产品和服务。贝克休斯钻井平台是衡量石油消耗和需求的领先指标。在能源部门预估的供需值，以及本地和全球范围的石油价格水平都是基于该指标来计算。

由于经济原因（钻井平台可被阻止以恢复原油价格）和因为技术因素（设备故障，天气状况等），可以减少活动钻机的数量。

一般来说，活动钻井平台数量增加会导致石油产量的增加。反过来，石油市场供应量的增长也推低了石油的价格。相反，活跃钻井平台数量减少有利于石油价格的上涨。

"美国贝克休斯石油钻机数 (Baker Hughes United States Oil Rig Count)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
406
414
12 12月 2025
414
413
5 12月 2025
413
407
26 11月 2025
407
419
21 11月 2025
419
417
14 11月 2025
417
414
7 11月 2025
414
414
31 10月 2025
414
420
24 10月 2025
420
418
17 10月 2025
418
418
10 10月 2025
418
422
3 10月 2025
422
424
26 9月 2025
424
418
19 9月 2025
418
416
12 9月 2025
416
414
5 9月 2025
414
412
29 8月 2025
412
411
22 8月 2025
411
412
15 8月 2025
412
411
8 8月 2025
411
410
1 8月 2025
410
415
25 7月 2025
415
422
18 7月 2025
422
424
11 7月 2025
424
425
3 7月 2025
425
432
27 6月 2025
432
438
20 6月 2025
438
439
13 6月 2025
439
442
6 6月 2025
442
461
30 5月 2025
461
465
23 5月 2025
465
473
16 5月 2025
473
474
9 5月 2025
474
479
2 5月 2025
479
483
25 4月 2025
483
481
17 4月 2025
481
480
11 4月 2025
480
489
4 4月 2025
489
484
28 3月 2025
484
486
21 3月 2025
486
487
14 3月 2025
487
486
7 3月 2025
486
486
28 2月 2025
486
488
21 2月 2025
488
481
14 2月 2025
481
480
7 2月 2025
480
479
31 1月 2025
479
472
24 1月 2025
472
478
17 1月 2025
478
480
10 1月 2025
480
482
