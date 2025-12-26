采购经理人指数® (PMI®)是基于对精心挑选的代表全球大型发展中经济体的公司进行的月度调查。

制造商和制造业采购经理人指数（IHS Markit / BME德国制造业PMI®）通过IHS Markit每月调查问卷进行收集，该问卷由大约400家不同的制造业公司的采购经理或管理董事回答，按行业和公司员工的详细数量以及对GDP的贡献进行分类。

关键数字是采购经理人指数®(PMI)。PMI指数是以下五个指数的加权平均值：新订单(30%)、生产(25%)、就业(20%)、供应商交货时间(15%)和库存(10%)。在采购经理人指数的计算中，供应商交货时间指数是反向的，因此它的移动方向与其他指数的相似。

这些指数是按季节调整的。调整后的原始数据在首次发布后不作修改。另一方面，根据季节调整的数据可根据最新的季节调整因素在必要时加以修订。

调查是在下半月进行的。调查询问了与上一月份相比的变化。由此计算出每个变量的扩散指数。这是报告情况有所改善的公司所占百分比和报告情况没有变化的公司所占百分比的一半之和。这些指数的变化范围在0到100之间，值为50.0，表示与上一个月相比没有变化。高于50.0的数值表示有所改善或增长，低于50.0的数值表示恶化或下降。距离50.0的偏差值越大，上个月的变化就越大。

编制该指数是为了全面了解制造业的经济情况。这是整体经济的一个早期指标。制造业采购经理人指数(PMI)的增长表现了一个有利的市场环境，可以被视为对欧元有利。

