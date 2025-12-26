美国初请失业救济金人数 (United States Initial Jobless Claims)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|高级别
|214 K
|227 K
|
224 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|227 K
|
214 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
初请失业救济金人数显示了过去一周第一次申领失业保险金的人数。换句话说，该指标反映了在指定时期内失去工作的人口数量。
这个指标用于评估劳动力市场状况以及美国总体经济健康。由于每周数据流显示的高波动性，通常关注四周平均值来替代。高波动性可能源于不同的因素。例如，由于减少工作周（节假日或假期），可能救济金也会减少。
该指标的系统性增长表明劳动力市场走弱，而失业率在上升。初请失业救济金人数通常在经济进入衰退期前有明显上升。相反，在经济开始复苏之前，该指标值可能会下降。因此，它被认为是美国经济健康的一个强有力的领先指标。
此外，美联储在利率决策中也会考虑劳动力市场的状况。因此，连续几周登记的初请失业救济金人数的增长，可能会对美元报价产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国初请失业救济金人数 (United States Initial Jobless Claims)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
20 12月 2025
214 K
227 K
224 K
13 12月 2025
224 K
208 K
237 K
6 12月 2025
236 K
196 K
192 K
29 11月 2025
191 K
222 K
218 K
22 11月 2025
216 K
215 K
222 K
15 11月 2025
220 K
228 K
20 9月 2025
218 K
208 K
232 K
13 9月 2025
231 K
282 K
264 K
6 9月 2025
263 K
235 K
236 K
30 8月 2025
237 K
231 K
229 K
23 8月 2025
229 K
236 K
234 K
16 8月 2025
235 K
226 K
224 K
9 8月 2025
224 K
223 K
227 K
2 8月 2025
226 K
225 K
219 K
26 7月 2025
218 K
224 K
217 K
19 7月 2025
217 K
215 K
221 K
12 7月 2025
221 K
218 K
228 K
5 7月 2025
227 K
228 K
232 K
28 6月 2025
233 K
242 K
237 K
21 6月 2025
236 K
247 K
246 K
14 6月 2025
245 K
236 K
250 K
7 6月 2025
248 K
243 K
248 K
31 5月 2025
247 K
233 K
239 K
24 5月 2025
240 K
226 K
226 K
17 5月 2025
227 K
231 K
229 K
10 5月 2025
229 K
233 K
229 K
3 5月 2025
228 K
234 K
241 K
26 4月 2025
241 K
218 K
223 K
19 4月 2025
222 K
221 K
216 K
12 4月 2025
215 K
219 K
224 K
5 4月 2025
223 K
218 K
219 K
29 3月 2025
219 K
231 K
225 K
22 3月 2025
224 K
225 K
225 K
15 3月 2025
223 K
211 K
221 K
8 3月 2025
220 K
209 K
222 K
1 3月 2025
221 K
231 K
242 K
22 2月 2025
242 K
211 K
220 K
15 2月 2025
219 K
212 K
214 K
8 2月 2025
213 K
218 K
220 K
1 2月 2025
219 K
212 K
208 K
25 1月 2025
207 K
213 K
223 K
18 1月 2025
223 K
215 K
217 K
11 1月 2025
217 K
216 K
203 K
4 1月 2025
201 K
218 K
211 K
28 12月 2024
211 K
219 K
220 K
21 12月 2024
219 K
219 K
220 K
14 12月 2024
220 K
224 K
242 K
7 12月 2024
242 K
219 K
225 K
30 11月 2024
224 K
205 K
215 K
23 11月 2024
213 K
203 K
215 K
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件