法国12个月国库券拍卖 (France 12-Month BTF Auction)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
市场
|低级别
|2.146%
|
2.148%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.146%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国12个月期国债(BTF)拍卖是指十二个月期的BTF债券的收益率百分比。因为收益率可以反映法国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"法国12个月国库券拍卖 (France 12-Month BTF Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.146%
2.148%
2.148%
2.101%
2.101%
2.078%
2.078%
2.084%
2.084%
2.065%
2.065%
2.059%
2.059%
2.053%
2.053%
2.020%
2.020%
2.019%
2.019%
2.051%
2.051%
2.058%
2.058%
2.048%
2.048%
2.046%
2.046%
1.997%
1.997%
2.020%
2.020%
1.994%
1.994%
1.980%
1.980%
1.973%
1.973%
1.952%
1.952%
1.968%
1.968%
1.902%
1.902%
1.914%
1.914%
1.892%
1.892%
1.918%
1.918%
1.932%
1.932%
1.940%
1.940%
1.943%
1.943%
1.909%
1.909%
1.913%
1.913%
1.947%
1.947%
1.985%
1.985%
1.901%
1.901%
1.905%
1.905%
1.893%
1.893%
2.013%
2.013%
1.996%
1.996%
2.131%
2.131%
2.226%
2.226%
2.279%
2.279%
2.287%
2.287%
2.239%
2.239%
2.241%
2.241%
2.276%
2.276%
2.224%
2.224%
2.218%
2.218%
2.407%
2.407%
2.408%
2.408%
2.489%
2.489%
2.435%
2.435%
2.372%
