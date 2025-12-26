法国6个月国库券拍卖 (France 6-Month BTF Auction)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
市场
|低级别
|2.117%
|
2.103%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.117%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国6个月期国债(BTF)拍卖是指六个月期的BTF债券的收益率百分比。因为收益率可以反映法国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"法国6个月国库券拍卖 (France 6-Month BTF Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.117%
2.103%
2.103%
2.091%
2.091%
2.053%
2.053%
2.041%
2.041%
2.044%
2.044%
2.029%
2.029%
2.015%
2.015%
2.015%
2.015%
2.009%
2.009%
2.034%
2.034%
2.042%
2.042%
2.027%
2.027%
2.027%
2.027%
2.006%
2.006%
2.009%
2.009%
1.963%
1.963%
1.973%
1.973%
1.971%
1.971%
1.961%
1.961%
1.973%
1.973%
1.935%
1.935%
1.925%
1.925%
1.903%
1.903%
1.949%
1.949%
1.932%
1.932%
1.953%
1.953%
1.963%
1.963%
1.962%
1.962%
1.982%
1.982%
2.011%
2.011%
2.023%
2.023%
1.982%
1.982%
2.015%
2.015%
2.027%
2.027%
2.101%
2.101%
2.092%
2.092%
2.211%
2.211%
2.282%
2.282%
2.306%
2.306%
2.326%
2.326%
2.339%
2.339%
2.339%
2.339%
2.369%
2.369%
2.358%
2.358%
2.395%
2.395%
2.508%
2.508%
2.532%
2.532%
2.593%
2.593%
2.592%
2.592%
2.575%
