美国S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
美国
USD, 美元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
高级别 52.2 51.7
52.5
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
52.3
52.2
下次发布 实际值 预测值
以前
Markit制造业PMI是衡量在指定月份内美国制造业商业环境变化的指标。这个指标是基于对在私人制造业公司工作的采购经理的月度调查。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全国范围内的大型企业的最大数量。

ISM发布的PMI不同，Markit PMI 只包括来自私营企业的信息。采购经理人填写调查问卷，在问卷中描述了其工作的主要内容参数：

  • 产出
  • 新订单
  • 未交货订单
  • 支付价格（生产过程中购买的材料、服务和商品）
  • 收到的价格
  • 供应商交货时间
  • 库存
  • 就业
  • 未来产出

调查对象被要求提供一个相对评估，显示上述参数是否有所改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。这个指数根据季节进行调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个制造业的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。制造业PMI的增长表明市场状况有利，可以被视为对美元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
52.2
51.7
52.5
10月 2025
52.5
52.0
9月 2025
52.0
52.8
53.0
8月 2025
53.0
51.6
49.5
7月 2025
49.5
51.9
52.9
6月 2025
52.9
49.8
52.0
5月 2025
52.0
49.3
50.2
4月 2025
50.2
51.0
49.8
3月 2025
49.8
52.6
52.7
2月 2025
52.7
51.9
51.2
1月 2025
51.2
51.9
49.4
12月 2024
49.4
50.5
49.7
11月 2024
49.7
46.9
48.5
10月 2024
48.5
45.4
47.3
9月 2024
47.3
47.5
47.9
8月 2024
47.9
50.5
49.6
7月 2024
49.6
51.8
51.6
6月 2024
51.6
50.1
51.3
5月 2024
51.3
51.7
50.0
4月 2024
50.0
49.8
51.9
3月 2024
51.9
50.8
52.2
2月 2024
52.2
49.3
50.7
1月 2024
50.7
48.7
47.9
12月 2023
47.9
48.2
48.2
12月 2023 序言。
48.2
49.7
49.4
11月 2023
49.4
49.4
49.4
11月 2023 序言。
49.4
50.0
10月 2023
50.0
50.0
50.0
10月 2023 序言。
50.0
48.4
49.8
9月 2023
49.8
48.9
48.9
9月 2023 序言。
48.9
48.1
47.9
8月 2023
47.9
47.0
47.0
8月 2023 序言。
47.0
50.3
49.0
7月 2023
49.0
49.0
49.0
7月 2023 序言。
49.0
45.4
46.3
6月 2023
46.3
46.3
46.3
6月 2023 序言。
46.3
47.9
48.4
5月 2023
48.4
48.5
48.5
5月 2023 序言。
48.5
50.0
50.2
4月 2023
50.2
50.4
50.4
4月 2023 序言。
50.4
48.7
49.2
3月 2023
49.2
49.3
49.3
3月 2023 序言。
49.3
47.8
47.3
2月 2023
47.3
47.8
47.8
2月 2023 序言。
47.8
46.8
46.9
1月 2023
46.9
46.8
46.8
1月 2023 序言。
46.8
46.1
46.2
12月 2022
46.2
46.2
46.2
12月 2022 序言。
46.2
47.6
47.7
11月 2022
47.7
47.6
47.6
1234567
