欧盟S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))
|中级别
|N/D
|53.3
|
53.6
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
Markit服务业PMI是衡量在指定月份内欧元区服务业商业环境变化的指标。这个指标是基于对服务业私营企业工作的采购经理的月度调查。
通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的服务生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。
采购经理人完成调查问卷，在问卷中评估了其工作的基本参数：
- 商业活动
- 收到的新订单
- 未交货订单
- 为生产服务而收到的价格
- 支付价格（生产过程中购买的材料和服务）
- 就业
- 近期商业活动
调查对象提供一个相对评估：数字是否增加、减少或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。
该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。
服务业PMI是经济学家密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个服务业的运营信息。它被解读为欧元区服务业活动和通货膨胀的领先指标。服务业PMI的增长表明市场状况有利，可以被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global European Union Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
