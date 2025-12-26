美国8周汇票拍卖 (United States 8-Week Bill Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|低级别
|3.585%
|
3.585%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.585%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
8星期票据拍卖是指八周之内到期的国库券的收益率百分比因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国8周汇票拍卖 (United States 8-Week Bill Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.585%
3.585%
3.585%
3.610%
3.610%
3.620%
3.620%
3.840%
3.840%
3.850%
3.850%
3.835%
3.835%
3.815%
3.815%
3.890%
3.890%
3.900%
3.900%
3.960%
3.960%
3.955%
3.955%
3.960%
3.960%
4.000%
4.000%
3.965%
3.965%
4.000%
4.000%
4.100%
4.100%
4.145%
4.145%
4.220%
4.220%
4.185%
4.185%
4.235%
4.235%
4.290%
4.290%
4.265%
4.265%
4.270%
4.270%
4.275%
4.275%
4.300%
4.300%
4.390%
4.390%
4.470%
4.470%
4.380%
4.380%
4.225%
4.225%
4.225%
4.225%
4.235%
4.235%
4.235%
4.235%
4.225%
4.225%
4.220%
4.220%
4.225%
4.225%
4.235%
4.235%
4.235%
4.235%
4.240%
4.240%
4.245%
4.245%
4.215%
4.215%
4.220%
4.220%
4.220%
4.220%
4.235%
4.235%
4.235%
4.235%
4.240%
4.240%
4.240%
4.240%
4.240%
4.240%
4.250%
4.250%
4.235%
4.235%
4.240%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件