艾维采购经理人指数(PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))
|中级别
|48.4
|54.7
|
52.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大艾维采购经理人指数(Ivey PMI) 显示了艾维商学院计算的过去一个月经济活动的指标。
这个指数是根据对私人和公共部门企业采购经理人的调查计算得出的。鉴于活动领域和地理位置，这项调查涉及了选定的数百家公司的代表。受访者会被问及在报告月份有关购买，就业，本行业的供应以及价格情况，更好，不太好或维持不变等问题。对问题的回答不能包含定量评估，而反馈者用“更高”、“更低”或“保持不变”来描述与前一个月相比的活动。
通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。
该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。
PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个制造业的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。这指数的增长表明市场状况发生了有利的变化，可以被视为对加拿大元有利。
最后值:
真实值
预测值
"艾维采购经理人指数(PMI) (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件