加拿大艾维采购经理人指数(Ivey PMI) 显示了艾维商学院计算的过去一个月经济活动的指标。

这个指数是根据对私人和公共部门企业采购经理人的调查计算得出的。鉴于活动领域和地理位置，这项调查涉及了选定的数百家公司的代表。受访者会被问及在报告月份有关购买，就业，本行业的供应以及价格情况，更好，不太好或维持不变等问题。对问题的回答不能包含定量评估，而反馈者用“更高”、“更低”或“保持不变”来描述与前一个月相比的活动。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个制造业的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。这指数的增长表明市场状况发生了有利的变化，可以被视为对加拿大元有利。

最后值: