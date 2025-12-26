Japan 经常帐 n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)
经常账户指数衡量的是报告月份内进出口商品、服务和利息支付的差额。该指数包括以下组件：净贸易差额（出口减去进口），净收益（利息、股息）以及收到的转移支付（例如外国税收等）。
针对国际货币基金组织(IMF)提供的国际收支标准修订，日本统计数据也已改用新标准。作为一项重大变化，资本支出现在包括投资购买，但不包括对发展中国家的已列入按常规计算的经常账户的赠款。
高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。
最后值:
真实值
预测值
"Japan 经常帐 n.s.a. (Japan Current Account n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
¥3646.3 B
¥4483.3 B
9月 2025
¥4483.3 B
¥2745.9 B
¥3701.4 B
8月 2025
¥3775.8 B
¥3823.3 B
¥2684.3 B
7月 2025
¥2684.3 B
¥3219.8 B
¥1348.2 B
6月 2025
¥1348.2 B
¥1732.7 B
¥3436.4 B
5月 2025
¥3436.4 B
¥2736.9 B
¥2258.0 B
4月 2025
¥2258.0 B
¥2345.5 B
¥3678.1 B
3月 2025
¥3678.1 B
¥3586.3 B
¥4060.7 B
2月 2025
¥4060.7 B
¥2384.7 B
¥-248.1 B
1月 2025
¥-257.6 B
¥468.1 B
¥1077.3 B
12月 2024
¥1077.3 B
¥1335.4 B
¥3352.5 B
11月 2024
¥3352.5 B
¥1874.6 B
¥2456.9 B
10月 2024
¥2456.9 B
¥2680.4 B
¥1717.1 B
9月 2024
¥1717.1 B
¥3699.7 B
¥3933.1 B
8月 2024
¥3803.6 B
¥3190.8 B
¥3193.0 B
7月 2024
¥3193.0 B
¥1935.5 B
¥1533.5 B
6月 2024
¥1533.5 B
¥3042.6 B
¥2849.9 B
5月 2024
¥2849.9 B
¥2719.4 B
¥2050.5 B
4月 2024
¥2050.5 B
¥3057.3 B
¥3398.8 B
3月 2024
¥3398.8 B
¥3625.4 B
¥2644.2 B
2月 2024
¥2644.2 B
¥1839.0 B
¥457.0 B
1月 2024
¥438.2 B
¥-233.2 B
¥744.3 B
12月 2023
¥744.3 B
¥772.9 B
¥1925.6 B
11月 2023
¥1925.6 B
¥4062.8 B
¥2582.8 B
10月 2023
¥2582.8 B
¥1903.2 B
¥2723.6 B
9月 2023
¥2723.6 B
¥3029.6 B
¥2142.0 B
8月 2023
¥2279.7 B
¥2112.2 B
¥2771.7 B
7月 2023
¥2771.7 B
¥1525.8 B
¥1508.8 B
6月 2023
¥1508.8 B
¥786.8 B
¥1862.4 B
5月 2023
¥1862.4 B
¥519.8 B
¥1895.1 B
4月 2023
¥1895.1 B
¥913.1 B
¥2278.1 B
3月 2023
¥2278.1 B
¥2993.3 B
¥2197.2 B
2月 2023
¥2197.2 B
¥-613.1 B
¥-1989.3 B
1月 2023
¥-1976.6 B
¥-1327.8 B
¥33.4 B
12月 2022
¥33.4 B
¥515.7 B
¥1803.6 B
11月 2022
¥1803.6 B
¥-405.1 B
¥-64.1 B
10月 2022
¥-64.1 B
¥675.0 B
¥909.3 B
9月 2022
¥909.3 B
¥114.9 B
¥694.2 B
8月 2022
¥58.9 B
¥1235.8 B
¥229.0 B
7月 2022
¥229.0 B
¥1116.5 B
¥-132.4 B
6月 2022
¥-132.4 B
¥-113.9 B
¥128.4 B
5月 2022
¥128.4 B
¥1356.5 B
¥501.1 B
4月 2022
¥501.1 B
¥1355.7 B
¥2549.3 B
3月 2022
¥2549.3 B
¥1400.5 B
¥1648.3 B
2月 2022
¥1648.3 B
¥-37.1 B
¥-1196.4 B
1月 2022
¥-1188.7 B
¥-47.4 B
¥-370.8 B
12月 2021
¥-370.8 B
¥612.3 B
¥897.3 B
11月 2021
¥897.3 B
¥1587.9 B
¥1180.1 B
10月 2021
¥1180.1 B
¥2118.4 B
¥1033.7 B
9月 2021
¥1033.7 B
¥1735.2 B
¥1503.0 B
