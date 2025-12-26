经济日历部分

日本S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
日本
JPY, 日元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
低级别 52.0
51.5
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
52.0
下次发布 实际值 预测值
以前
Markit 综合采购经理人指数是有关制造业和服务业私人企业工作条件变化的综合月度报告。这个指标是基于对日本私营企业工作的采购经理的月度调查。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。

采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

每次反馈都会依据公司规模以及对所属界别分组的整个生产或服务业的贡献进行加权。因此，越大型的企业对整个指标的贡献也就越大。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

Markit综合PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖日本整个私营企业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况发生了有利的变化，可以被视为对日元报价有利。

"日本S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
52.0
51.5
10月 2025
51.5
51.1
9月 2025
51.1
51.9
8月 2025
51.9
51.5
7月 2025
51.5
51.4
6月 2025
51.4
50.2
5月 2025
50.2
51.1
4月 2025
51.1
48.9
3月 2025
48.9
51.6
2月 2025
51.6
51.1
1月 2025
51.1
50.8
12月 2024
50.8
50.1
11月 2024
50.1
49.6
10月 2024
49.6
52.0
9月 2024
52.0
52.9
8月 2024
52.9
52.5
7月 2024
52.5
49.7
6月 2024
49.7
52.6
5月 2024
52.6
52.3
4月 2024
52.3
51.7
3月 2024
51.7
50.6
2月 2024
50.6
51.5
1月 2024
51.5
50.0
12月 2023
50.0
50.4
12月 2023 序言。
50.4
49.6
11月 2023
49.6
50.0
11月 2023 序言。
50.0
50.5
10月 2023
50.5
49.9
10月 2023 序言。
49.9
52.1
9月 2023
52.1
51.8
9月 2023 序言。
51.8
52.6
8月 2023
52.6
52.6
8月 2023 序言。
52.6
52.2
7月 2023
52.2
52.1
7月 2023 序言。
52.1
52.1
6月 2023
52.1
52.3
6月 2023 序言。
52.3
54.3
5月 2023
54.3
54.9
5月 2023 序言。
54.9
52.9
4月 2023
52.9
52.5
4月 2023 序言。
52.5
52.9
3月 2023
52.9
51.9
3月 2023 序言。
51.9
51.1
2月 2023
51.1
50.7
2月 2023 序言。
50.7
50.7
1月 2023
50.7
50.8
1月 2023 序言。
50.8
49.7
12月 2022
49.7
50.0
12月 2022 序言。
50.0
48.9
11月 2022
48.9
48.9
123
