挪威制造业生产月率m/m衡量的是本国所有制造行业企业的产量变化。该指标反映了与上一月份相比，在指定月份制成品总增加值的变化。

制造业生产约占挪威总产量的27%。它包括以下行业：

食品、饮料和烟草

精炼石油、化工生产和医药行业

机械设备

金属制品业

船运、轮船和石油平台

计算机和电子设备等

该生产指数是监控该国经济状况的短期统计数据的一部分。此外，它也是挪威季度国民核算的一部分，因此有助于GDP计算。

该指数是根据挪威中央统计局(Norwegian Central Bureau of Statistics)对1,600家企业进行的月度调查计算得出的。这项调查为强制性，对未能提供数据的企业可以处以罚款。

生产指数是该国短期经济统计的最重要指标之一。分析人士使用这个指数来评估经济发展的早期变化，以及预测挪威的GDP。

生产增长表明国民经济正在扩张，因此被视为对挪威克朗报价有利。

最后值: