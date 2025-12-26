加拿大艾维采购经理人指数(PMI) n.s.a. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
业务
|中级别
|44.5
|
51.7
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大艾维采购经理人指数(PMI) n.s.a. 反映了艾维商学院计算的过去一个月的经济活动。
这个指数是根据对私人和公共部门企业采购经理人的调查计算得出的。鉴于活动领域和地理位置，这项调查涉及了选定的数百家公司的代表。受访者会被问及在报告月份有关购买，就业，本行业的供应以及价格情况，更好，不太好或维持不变等问题。对问题的回答不能包含定量评估，而反馈者用“更高”、“更低”或“保持不变”来描述与前一个月相比的活动。
通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。
每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。
PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个制造业的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。这指数的增长表明市场状况发生了有利的变化，可以被视为对加拿大元有利。
最后值:
真实值
"加拿大艾维采购经理人指数(PMI) n.s.a. (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
44.5
51.7
10月 2025
51.7
61.6
9月 2025
61.6
50.0
8月 2025
50.0
54.6
7月 2025
54.6
54.6
6月 2025
54.6
53.8
5月 2025
53.8
52.3
4月 2025
52.3
55.6
3月 2025
55.6
53.6
2月 2025
53.6
46.2
1月 2025
46.2
44.3
12月 2024
44.3
49.7
11月 2024
49.7
52.2
10月 2024
52.2
54.5
9月 2024
54.5
50.3
8月 2024
50.3
55.3
7月 2024
55.3
62.4
6月 2024
62.4
59.1
5月 2024
59.1
65.7
4月 2024
65.7
63.0
3月 2024
63.0
56.3
2月 2024
56.3
54.4
1月 2024
54.4
43.7
12月 2023
43.7
53.2
11月 2023
53.2
51.9
10月 2023
51.9
54.2
9月 2023
54.2
56.8
8月 2023
56.8
45.2
7月 2023
45.2
53.4
6月 2023
53.4
60.1
5月 2023
60.1
55.6
4月 2023
55.6
65.2
3月 2023
65.2
50.8
2月 2023
50.8
54.7
1月 2023
54.7
40.6
12月 2022
40.6
51.5
11月 2022
51.5
51.4
10月 2022
51.4
55.9
9月 2022
55.9
57.1
8月 2022
57.1
53.2
7月 2022
53.2
57.8
6月 2022
57.8
66.7
5月 2022
66.7
68.0
4月 2022
68.0
68.4
3月 2022
68.4
62.2
2月 2022
62.2
57.4
1月 2022
57.4
51.1
12月 2021
51.1
61.2
11月 2021
61.2
61.2
10月 2021
61.2
64.5
