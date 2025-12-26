经济日历部分

国家

美国进口 (United States Imports)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
交易
中级别 $​342.133 B
$​340.185 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​342.133 B
下次发布 实际值 预测值
以前
美国进口反映了从海外进口的商品和服务的数量，这些商品和服务可立即在消费网络、仓库和外贸区获得。该指标通常包括美国海关和边境保护估计的商品价格。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。

最后值:

真实值

"美国进口 (United States Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$​342.133 B
$​340.185 B
8月 2025
$​340.382 B
$​358.756 B
7月 2025
$​358.775 B
$​338.736 B
6月 2025
$​337.475 B
$​350.310 B
5月 2025
$​350.517 B
$​350.829 B
4月 2025
$​350.987 B
$​419.391 B
3月 2025
$​418.955 B
$​401.195 B
2月 2025
$​401.120 B
$​401.158 B
1月 2025
$​401.201 B
$​364.581 B
12月 2024
$​364.939 B
$​352.514 B
11月 2024
$​351.559 B
$​339.923 B
10月 2024
$​339.556 B
$​353.810 B
9月 2024
$​352.306 B
$​341.976 B
8月 2024
$​342.186 B
$​345.397 B
7月 2024
$​345.394 B
$​338.282 B
6月 2024
$​339.047 B
$​337.012 B
5月 2024
$​336.732 B
$​337.905 B
4月 2024
$​338.225 B
$​330.188 B
3月 2024
$​326.992 B
$​332.385 B
2月 2024
$​331.914 B
$​324.785 B
1月 2024
$​324.627 B
$​321.031 B
12月 2023
$​320.449 B
$​316.208 B
11月 2023
$​316.944 B
$​323.062 B
10月 2023
$​323.000 B
$​322.656 B
9月 2023
$​322.656 B
$​314.092 B
8月 2023
$​314.333 B
$​316.602 B
7月 2023
$​316.683 B
$​311.458 B
6月 2023
$​312.980 B
$​316.118 B
5月 2023
$​316.082 B
$​323.590 B
4月 2023
$​323.567 B
$​318.783 B
3月 2023
$​320.378 B
$​321.481 B
2月 2023
$​321.686 B
$​326.670 B
1月 2023
$​325.785 B
$​316.214 B
12月 2022
$​317.571 B
$​313.365 B
11月 2022
$​313.374 B
$​334.843 B
10月 2022
$​334.793 B
$​332.640 B
9月 2022
$​331.287 B
$​326.472 B
8月 2022
$​326.316 B
$​330.040 B
7月 2022
$​329.940 B
$​339.642 B
6月 2022
$​340.413 B
$​341.429 B
5月 2022
$​341.440 B
$​339.536 B
4月 2022
$​339.697 B
$​351.763 B
3月 2022
$​351.518 B
$​318.624 B
2月 2022
$​317.814 B
$​313.720 B
1月 2022
$​314.093 B
$​310.304 B
12月 2021
$​308.874 B
$​304.065 B
11月 2021
$​304.388 B
$​290.749 B
10月 2021
$​290.749 B
$​288.232 B
9月 2021
$​288.492 B
$​286.991 B
8月 2021
$​286.991 B
$​282.879 B
