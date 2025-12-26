美国进口 (United States Imports)
美国进口反映了从海外进口的商品和服务的数量，这些商品和服务可立即在消费网络、仓库和外贸区获得。该指标通常包括美国海关和边境保护估计的商品价格。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
"美国进口 (United States Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$342.133 B
$340.185 B
8月 2025
$340.382 B
$358.756 B
7月 2025
$358.775 B
$338.736 B
6月 2025
$337.475 B
$350.310 B
5月 2025
$350.517 B
$350.829 B
4月 2025
$350.987 B
$419.391 B
3月 2025
$418.955 B
$401.195 B
2月 2025
$401.120 B
$401.158 B
1月 2025
$401.201 B
$364.581 B
12月 2024
$364.939 B
$352.514 B
11月 2024
$351.559 B
$339.923 B
10月 2024
$339.556 B
$353.810 B
9月 2024
$352.306 B
$341.976 B
8月 2024
$342.186 B
$345.397 B
7月 2024
$345.394 B
$338.282 B
6月 2024
$339.047 B
$337.012 B
5月 2024
$336.732 B
$337.905 B
4月 2024
$338.225 B
$330.188 B
3月 2024
$326.992 B
$332.385 B
2月 2024
$331.914 B
$324.785 B
1月 2024
$324.627 B
$321.031 B
12月 2023
$320.449 B
$316.208 B
11月 2023
$316.944 B
$323.062 B
10月 2023
$323.000 B
$322.656 B
9月 2023
$322.656 B
$314.092 B
8月 2023
$314.333 B
$316.602 B
7月 2023
$316.683 B
$311.458 B
6月 2023
$312.980 B
$316.118 B
5月 2023
$316.082 B
$323.590 B
4月 2023
$323.567 B
$318.783 B
3月 2023
$320.378 B
$321.481 B
2月 2023
$321.686 B
$326.670 B
1月 2023
$325.785 B
$316.214 B
12月 2022
$317.571 B
$313.365 B
11月 2022
$313.374 B
$334.843 B
10月 2022
$334.793 B
$332.640 B
9月 2022
$331.287 B
$326.472 B
8月 2022
$326.316 B
$330.040 B
7月 2022
$329.940 B
$339.642 B
6月 2022
$340.413 B
$341.429 B
5月 2022
$341.440 B
$339.536 B
4月 2022
$339.697 B
$351.763 B
3月 2022
$351.518 B
$318.624 B
2月 2022
$317.814 B
$313.720 B
1月 2022
$314.093 B
$310.304 B
12月 2021
$308.874 B
$304.065 B
11月 2021
$304.388 B
$290.749 B
10月 2021
$290.749 B
$288.232 B
9月 2021
$288.492 B
$286.991 B
8月 2021
$286.991 B
$282.879 B
