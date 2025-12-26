加拿大就业变化 (Canada Employment Change)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
劳动力
|中级别
|53.6 K
|4.6 K
|
66.6 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|43.9 K
|
53.6 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大就业变化反映了指定月份，拥有全职或兼职工作的就业人数的变化。兼职就业的计算范围包括通常每周的工作时间少于30小时的人们，而全职就业则表示每周工作时间为30小时及30小时以上。
全职就业数据是根据全国定期人口调查计算得出的。这份调查是在全国范围内进行的以下类别不包含在此调查之中：
- 居住在各省保留地和其他土著聚集区的人们
- 加拿大武装部队的专职成员
- 居住在人口密度非常低的偏远地区的人们
加拿大就业人口计算的具体特点在于：与大多数其他发达国家的劳动力人口计算包含的是15岁以上人口相比，加拿大劳动力人口调查包括了15岁的年轻人。
所提供的数据根据季节进行调整。
指标数值应该根据上下文内容加以解释。全职就业增长被视为是对国民经济增长的有利因素。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大就业变化 (Canada Employment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
53.6 K
4.6 K
66.6 K
10月 2025
66.6 K
112.1 K
60.4 K
9月 2025
60.4 K
-31.6 K
-65.5 K
8月 2025
-65.5 K
-77.4 K
-40.8 K
7月 2025
-40.8 K
70.0 K
83.1 K
6月 2025
83.1 K
-37.5 K
8.8 K
5月 2025
8.8 K
42.7 K
7.4 K
4月 2025
7.4 K
20.2 K
-32.6 K
3月 2025
-32.6 K
-34.7 K
1.1 K
2月 2025
1.1 K
25.8 K
76.0 K
1月 2025
76.0 K
49.3 K
91.0 K
12月 2024
90.9 K
14.2 K
50.5 K
11月 2024
50.5 K
13.5 K
14.5 K
10月 2024
14.5 K
17.8 K
46.7 K
9月 2024
46.7 K
8.6 K
22.1 K
8月 2024
22.1 K
8.0 K
-2.8 K
7月 2024
-2.8 K
18.2 K
-1.4 K
6月 2024
-1.4 K
23.0 K
26.7 K
5月 2024
26.7 K
46.1 K
90.4 K
4月 2024
90.4 K
22.6 K
-2.2 K
3月 2024
-2.2 K
30.6 K
40.7 K
2月 2024
40.7 K
33.3 K
37.3 K
1月 2024
37.3 K
34.7 K
0.1 K
12月 2023
0.1 K
53.9 K
24.9 K
11月 2023
24.9 K
-3.8 K
17.5 K
10月 2023
17.5 K
-4.2 K
63.8 K
9月 2023
63.8 K
0.5 K
39.9 K
8月 2023
39.9 K
7.2 K
-6.4 K
7月 2023
-6.4 K
7.1 K
59.9 K
6月 2023
59.9 K
3.2 K
-17.3 K
5月 2023
-17.3 K
1.1 K
41.4 K
4月 2023
41.4 K
-1.2 K
34.7 K
3月 2023
34.7 K
-4.2 K
21.8 K
2月 2023
21.8 K
-9.1 K
150.0 K
1月 2023
150.0 K
-10.7 K
104.0 K
12月 2022
104.0 K
-5.2 K
10.1 K
11月 2022
10.1 K
6.0 K
108.3 K
10月 2022
108.3 K
20.0 K
21.1 K
9月 2022
21.1 K
13.6 K
-39.7 K
8月 2022
-39.7 K
-8.8 K
-30.6 K
7月 2022
-30.6 K
-20.2 K
-43.2 K
6月 2022
-43.2 K
-11.3 K
39.8 K
5月 2022
39.8 K
5.6 K
15.3 K
4月 2022
15.3 K
10.8 K
72.5 K
3月 2022
72.5 K
6.5 K
336.6 K
2月 2022
336.6 K
9.2 K
-200.1 K
1月 2022
-200.1 K
3.9 K
54.7 K
12月 2021
54.7 K
-23.5 K
153.7 K
11月 2021
153.7 K
-22.8 K
31.2 K
10月 2021
31.2 K
19.3 K
157.1 K
