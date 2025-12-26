意大利新车登记月率m/m (Italy New Car Registrations m/m)
新车登记月率m/m反映了与上月相比，当前月份意大利新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，作为欧洲汽车制造商协会(ACEA)成员的意大利汽车工业协会(ANFIA)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"意大利新车登记月率m/m (Italy New Car Registrations m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-1.3%
-0.7%
10月 2025
-0.7%
88.3%
9月 2025
88.3%
-43.2%
8月 2025
-43.2%
-10.4%
7月 2025
-10.4%
-5.2%
6月 2025
-5.2%
0.2%
5月 2025
0.2%
-19.2%
4月 2025
-19.2%
24.9%
3月 2025
24.9%
3.2%
2月 2025
3.2%
26.5%
1月 2025
26.5%
-14.9%
12月 2024
-14.9%
-1.8%
11月 2024
-1.8%
4.0%
10月 2024
4.0%
76.0%
9月 2024
76.0%
-44.6%
8月 2024
-44.6%
-22.0%
7月 2024
-22.0%
14.7%
6月 2024
14.7%
3.1%
5月 2024
3.1%
-16.5%
4月 2024
-16.5%
10.2%
3月 2024
10.2%
3.6%
2月 2024
3.6%
27.7%
1月 2024
27.7%
-20.2%
12月 2023
-20.2%
0.2%
11月 2023
0.2%
2.0%
10月 2023
2.0%
70.9%
9月 2023
70.9%
-33.1%
8月 2023
-33.1%
-14.2%
7月 2023
-14.2%
-7.0%
6月 2023
-7.0%
18.8%
5月 2023
18.8%
-25.2%
4月 2023
-25.2%
29.1%
3月 2023
29.1%
1.6%
2月 2023
1.6%
22.3%
1月 2023
22.3%
-12.5%
12月 2022
-12.5%
3.5%
11月 2022
3.5%
4.4%
10月 2022
4.4%
55.9%
9月 2022
55.9%
-35.0%
8月 2022
-35.0%
-13.9%
7月 2022
-13.9%
4.9%
6月 2022
4.9%
24.6%
5月 2022
24.6%
-18.5%
4月 2022
-18.5%
7.8%
3月 2022
7.8%
2.8%
2月 2022
2.8%
24.4%
1月 2022
24.4%
-17.0%
12月 2021
-17.0%
3.4%
11月 2021
3.4%
-4.0%
10月 2021
-4.0%
62.6%
