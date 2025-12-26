Markit服务业PMI是衡量在指定月份内印度服务业商业环境变化的指标。这个指标是基于对约400家印度服务业私营企业工作的采购经理的月度调查。选择的抽样调查对象包括提供消费者、交通、信息、金融、通讯、保险和房地产服务的公司。

通常，采购经理人可以先于公司其他员工了解到市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的服务生产活动。因此，他们是最先注意到商业环境变化好与坏的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。

采购经理人完成调查问卷，在问卷中他们评估其公司工作的基本参数，例如商业活动、新订单、待完成订单、输入和产出价格、就业和生产。

受访者被要求提供一个相对评估，显示上述参数是否有所改善、恶化或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

服务业PMI是经济学家密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个服务业的运营信息。它被解读为服务业活动和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对印度卢比报价有利。

