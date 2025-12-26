综合PMI由IHS Markit每月发布。该指标以每月对采购经理人的调查为基础，并配置为制造业和服务业私营企业工作条件变化的综合报告。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。

Markit PMI只包括来自私营企业的信息，采购经理人完成一份评估其工作基本参数的调查问卷，即买进和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。

其他子指数根据这些反馈进行计算，这些基本指数反映就业、通胀和其他经济活动的重要指标。

每个答案都根据所调查公司的规模分配权重，因此对该指标计算有重要贡献的通常是大型企业。

该指标根据季节进行调整。数值高于50表示大多数受访都正面反映了当前的商业状况，而数值低于50表示商业状况正在恶化。

PMI是分析师谨慎关注的最受欢迎的指数之一。该指标可以预测意大利整个私营企业的商业活动变化，并被视为生产和通胀分析的主要指标。

PMI增长表明市场状况有利，可以被视为对欧元报价有利。

最后值: