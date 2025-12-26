经济日历部分

意大利S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

意大利
EUR, 欧元
S&P全球 (S&P Global)
业务
53.1
53.8
综合PMI由IHS Markit每月发布。该指标以每月对采购经理人的调查为基础，并配置为制造业和服务业私营企业工作条件变化的综合报告。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。

Markit PMI只包括来自私营企业的信息，采购经理人完成一份评估其工作基本参数的调查问卷，即买进和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。

其他子指数根据这些反馈进行计算，这些基本指数反映就业、通胀和其他经济活动的重要指标。

每个答案都根据所调查公司的规模分配权重，因此对该指标计算有重要贡献的通常是大型企业。

该指标根据季节进行调整。数值高于50表示大多数受访都正面反映了当前的商业状况，而数值低于50表示商业状况正在恶化。

PMI是分析师谨慎关注的最受欢迎的指数之一。该指标可以预测意大利整个私营企业的商业活动变化，并被视为生产和通胀分析的主要指标。

PMI增长表明市场状况有利，可以被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

"意大利S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
53.8
53.1
10月 2025
53.1
51.7
9月 2025
51.7
51.7
8月 2025
51.7
51.5
7月 2025
51.5
51.1
6月 2025
51.1
52.5
5月 2025
52.5
52.1
4月 2025
52.1
50.5
3月 2025
50.5
51.9
2月 2025
51.9
49.7
1月 2025
49.7
49.7
12月 2024
49.7
47.7
11月 2024
47.7
51.0
10月 2024
51.0
49.7
9月 2024
49.7
50.8
8月 2024
50.8
50.3
7月 2024
50.3
51.3
6月 2024
51.3
52.3
5月 2024
52.3
52.6
4月 2024
52.6
53.5
3月 2024
53.5
51.1
2月 2024
51.1
50.7
1月 2024
50.7
48.6
12月 2023
48.6
48.1
11月 2023
48.1
47.0
10月 2023
47.0
49.2
9月 2023
49.2
48.2
8月 2023
48.2
48.9
7月 2023
48.9
49.7
6月 2023
49.7
52.0
5月 2023
52.0
55.3
4月 2023
55.3
55.2
3月 2023
55.2
52.2
2月 2023
52.2
51.2
1月 2023
51.2
49.6
12月 2022
49.6
48.9
11月 2022
48.9
45.8
10月 2022
45.8
47.6
9月 2022
47.6
49.6
8月 2022
49.6
47.7
7月 2022
47.7
51.3
6月 2022
51.3
52.4
5月 2022
52.4
54.5
4月 2022
54.5
52.1
3月 2022
52.1
53.6
2月 2022
53.6
50.1
1月 2022
50.1
54.7
12月 2021
54.7
57.6
11月 2021
57.6
54.2
10月 2021
54.2
56.6
12
