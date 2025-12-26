经济日历部分

国家

美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国美国商品期货交易委员会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
部门：
市场
中级别 N/D
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的黄金买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。所以该指标是美国黄金买入持仓的净交易量。

非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。

CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。

黄金是全球市场上最受欢迎的储备大宗商品资产之一。在美元报价下跌的情况下，黄金报价通常会上涨：当交易者不确定美元稳定性的时候，他们往往更青睐黄金。因此，非商业交易者黄金持仓的净交易量的增长可能间接暗示了市场上普遍存在的不利条件。然而，因为CFTC报告涵盖的数据量很少（全球范围），因此它很少对黄金或美元报价产生强烈影响。

最后值:

真实值

"美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
266.7 K
23 9月 2025
266.7 K
266.4 K
16 9月 2025
266.4 K
261.7 K
9 9月 2025
261.7 K
249.5 K
2 9月 2025
249.5 K
214.3 K
26 8月 2025
214.3 K
212.6 K
19 8月 2025
212.6 K
229.5 K
12 8月 2025
229.5 K
237.1 K
5 8月 2025
237.1 K
223.6 K
29 7月 2025
223.6 K
253.0 K
22 7月 2025
253.0 K
213.1 K
15 7月 2025
213.1 K
203.0 K
8 7月 2025
203.0 K
202.0 K
1 7月 2025
202.0 K
195.0 K
24 6月 2025
195.0 K
200.6 K
17 6月 2025
200.6 K
187.5 K
10 6月 2025
187.5 K
187.9 K
3 6月 2025
187.9 K
174.2 K
27 5月 2025
174.2 K
164.0 K
20 5月 2025
164.0 K
161.2 K
13 5月 2025
161.2 K
162.5 K
6 5月 2025
162.5 K
163.3 K
29 4月 2025
163.3 K
175.4 K
22 4月 2025
175.4 K
202.2 K
15 4月 2025
202.2 K
200.7 K
8 4月 2025
200.7 K
238.4 K
1 4月 2025
238.4 K
249.8 K
25 3月 2025
249.8 K
257.9 K
18 3月 2025
257.9 K
236.1 K
11 3月 2025
236.1 K
243.3 K
4 3月 2025
243.3 K
261.6 K
25 2月 2025
261.6 K
268.7 K
18 2月 2025
268.7 K
284.5 K
11 2月 2025
284.5 K
302.5 K
4 2月 2025
302.5 K
299.4 K
28 1月 2025
299.4 K
300.8 K
21 1月 2025
300.8 K
279.4 K
14 1月 2025
279.4 K
254.9 K
7 1月 2025
254.9 K
247.6 K
12345678...19
