外国买进日本股票 (Foreign Investment in Japan Stocks)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
财政部 (Ministry of Finance)
部门：
政府
低级别 ¥​-1234.8 B
¥​214.2 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
¥​-1234.8 B
下次发布 实际值 预测值
以前
外商投资日本股票表示非居民投资（日元）日本公司股票的数量。国内市场资本流入与流出的差额显示了经济实力和企业对外资企业的吸引力。

海外投资者有很多种，有长期投资者，如养老金和政府基金，也有在短时间内重复投入大量资金的投资者，如对冲基金。

居住在日本的海外人士只占比1%，在主要国家中处于最低水平。然而，在日常买卖中，则完全不一样，海外代理商的买卖比例跃升到60%左右。

作为外国在日本投资的一个奇怪示例，日本在发生大地震时筹集资金。一般来说，地震灾害会导致资本从一个国家外流，但就日本而言，重建有其特殊的需求，有因重建过程中建设项目等需求增加而聚集资金的特点。

最后值:

真实值

"外国买进日本股票 (Foreign Investment in Japan Stocks)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
20 12月 2025
¥​-1234.8 B
¥​214.2 B
13 12月 2025
¥​528.3 B
¥​132.8 B
6 12月 2025
¥​96.8 B
¥​655.7 B
29 11月 2025
¥​655.6 B
¥​-351.5 B
22 11月 2025
¥​-348.7 B
¥​1021.0 B
15 11月 2025
¥​1020.9 B
¥​-346.6 B
8 11月 2025
¥​-347.3 B
¥​690.1 B
1 11月 2025
¥​690.1 B
¥​1345.3 B
25 10月 2025
¥​1344.2 B
¥​752.6 B
18 10月 2025
¥​752.6 B
¥​1886.6 B
11 10月 2025
¥​1885.0 B
¥​2476.1 B
4 10月 2025
¥​2479.9 B
¥​-961.8 B
27 9月 2025
¥​-963.3 B
¥​-1747.1 B
20 9月 2025
¥​-1747.5 B
¥​-2032.8 B
13 9月 2025
¥​-2034.0 B
¥​108.6 B
6 9月 2025
¥​108.6 B
¥​-785.7 B
30 8月 2025
¥​-785.7 B
¥​-496.2 B
23 8月 2025
¥​-496.8 B
¥​1167.0 B
16 8月 2025
¥​1161.7 B
¥​495.5 B
9 8月 2025
¥​489.3 B
¥​193.9 B
2 8月 2025
¥​193.0 B
¥​743.3 B
26 7月 2025
¥​743.3 B
¥​571.9 B
19 7月 2025
¥​571.9 B
¥​442.3 B
12 7月 2025
¥​446.0 B
¥​611.5 B
5 7月 2025
¥​611.7 B
¥​651.3 B
28 6月 2025
¥​651.3 B
¥​-524.1 B
21 6月 2025
¥​-524.3 B
¥​473.3 B
14 6月 2025
¥​473.4 B
¥​179.8 B
7 6月 2025
¥​180.2 B
¥​336.1 B
31 5月 2025
¥​336.1 B
¥​309.1 B
24 5月 2025
¥​309.3 B
¥​715.3 B
17 5月 2025
¥​714.9 B
¥​439.4 B
10 5月 2025
¥​439.0 B
¥​968.0 B
26 4月 2025
¥​278.3 B
¥​705.6 B
19 4月 2025
¥​705.6 B
¥​1044.9 B
12 4月 2025
¥​1043.7 B
¥​1783.5 B
5 4月 2025
¥​1808.4 B
¥​-449.8 B
29 3月 2025
¥​-450.4 B
¥​-1200.6 B
22 3月 2025
¥​-1206.0 B
¥​-1805.6 B
15 3月 2025
¥​-1806.2 B
¥​-219.6 B
8 3月 2025
¥​-220.5 B
¥​-708.3 B
1 3月 2025
¥​-708.3 B
¥​-1038.0 B
22 2月 2025
¥​-1038.0 B
¥​-351.9 B
15 2月 2025
¥​-352.8 B
¥​-384.4 B
8 2月 2025
¥​-384.4 B
¥​-315.2 B
1 2月 2025
¥​-315.2 B
¥​752.7 B
25 1月 2025
¥​753.0 B
¥​-69.0 B
18 1月 2025
¥​-66.1 B
¥​259.1 B
11 1月 2025
¥​313.3 B
¥​-74.0 B
28 12月 2024
¥​562.7 B
¥​-1023.5 B
