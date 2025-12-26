墨西哥消费者信心指标 (Mexico Consumer Confidence Indicator)
国家：
墨西哥
MXN, 墨西哥比索
部门：
消费者
|低级别
|44.2
|47.0
|
45.8
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|45.2
|
44.2
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
消费者信心指数反映了个人对经济活动的感受。这个指数基于对家庭的月度调查来计算，包括消费者对以下问题的意见：墨西哥的总体经济形势，受访者自身的财务情况，以及受访者在储蓄和支出方面的意向。调查参与者对过去12个月的趋势和未来12个月的前景进行了评估。墨西哥经济的短期前景可以基于消费者信心指数来评判。
最后值:
真实值
预测值
"墨西哥消费者信心指标 (Mexico Consumer Confidence Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
44.2
47.0
45.8
10月 2025
46.1
46.9
46.4
9月 2025
46.5
46.3
46.7
8月 2025
46.7
45.8
46.0
7月 2025
45.9
46.1
45.5
6月 2025
45.4
46.1
46.5
5月 2025
46.7
47.8
45.5
4月 2025
45.3
47.8
45.9
3月 2025
46.0
48.0
46.3
2月 2025
46.3
48.1
46.6
1月 2025
46.7
48.3
47.0
12月 2024
47.1
48.2
47.6
11月 2024
47.7
48.7
49.5
10月 2024
49.4
47.5
47.4
9月 2024
47.1
47.5
47.6
8月 2024
47.6
47.0
47.1
7月 2024
46.9
47.0
47.4
6月 2024
47.5
47.4
46.9
5月 2024
46.7
47.5
47.2
4月 2024
47.3
47.6
47.3
3月 2024
47.3
46.5
47.2
2月 2024
47.0
46.4
47.1
1月 2024
47.1
46.6
46.8
12月 2023
46.8
46.8
47.2
11月 2023
47.3
46.5
46.2
10月 2023
46.0
46.6
46.7
9月 2023
46.8
47.5
46.8
8月 2023
46.7
45.8
46.3
7月 2023
46.2
44.9
45.3
6月 2023
45.2
44.3
44.5
5月 2023
44.4
43.7
44.1
4月 2023
44.1
44.5
44.4
3月 2023
44.5
44.6
44.8
2月 2023
44.8
43.5
44.3
1月 2023
44.2
42.2
42.7
12月 2022
42.5
41.5
41.9
11月 2022
41.7
40.7
41.0
10月 2022
41.0
40.4
41.0
9月 2022
41.0
41.1
40.9
8月 2022
40.9
42.5
41.4
7月 2022
41.3
44.0
43.0
6月 2022
43.6
44.4
44.1
5月 2022
44.2
44.2
44.2
4月 2022
44.3
43.8
43.9
3月 2022
43.9
43.5
43.5
2月 2022
43.4
45.3
43.4
1月 2022
43.4
45.3
44.4
12月 2021
44.5
44.9
46.0
11月 2021
45.8
43.6
44.1
10月 2021
43.6
43.2
43.4
