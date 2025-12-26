sendix每周对自愿注册的有兴趣方进行一个标准化调查，了解他们对未来6个月股指、债券市场、外汇市场和大宗商品的预期和不断变化的当前话题。受访者通常用四个答案来表达他们的价格预期：看涨，中立，看跌和无意见。

然后，根据这些调查结果，sentix计算并发布各种指数，包括欧元区经济指数。这种情绪的计算方法是将牛市和熊市的差异除以参与调查的人数。

sendix建议在短期和中期投资决策中使用其指数。因此，如果情绪指标达到极值，sentix则认为逆趋势或情绪采取行动更为明智。作为“经验法则”指出，高于0.4的数值（相当于牛市比熊市多40％）被视为即将走弱的信号，而-0.3（熊市比牛市多30），这意味着价格可能上涨。然而，不同的市场适用的价值略有不同。对差异进行分析也可能会有所帮助，即，如果新价格高点没有伴随新情绪高点，这也可能表明趋势逆转。

