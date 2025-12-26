欧盟Sentix投资者信心指数 (European Union Sentix Investor Confidence)
|低级别
|-6.2
|-6.3
|
-7.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-6.2
|
-6.2
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
sendix每周对自愿注册的有兴趣方进行一个标准化调查，了解他们对未来6个月股指、债券市场、外汇市场和大宗商品的预期和不断变化的当前话题。受访者通常用四个答案来表达他们的价格预期：看涨，中立，看跌和无意见。
然后，根据这些调查结果，sentix计算并发布各种指数，包括欧元区经济指数。这种情绪的计算方法是将牛市和熊市的差异除以参与调查的人数。
sendix建议在短期和中期投资决策中使用其指数。因此，如果情绪指标达到极值，sentix则认为逆趋势或情绪采取行动更为明智。作为“经验法则”指出，高于0.4的数值（相当于牛市比熊市多40％）被视为即将走弱的信号，而-0.3（熊市比牛市多30），这意味着价格可能上涨。然而，不同的市场适用的价值略有不同。对差异进行分析也可能会有所帮助，即，如果新价格高点没有伴随新情绪高点，这也可能表明趋势逆转。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟Sentix投资者信心指数 (European Union Sentix Investor Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件