房产价格指数(HPI)年率y/y (House Price Index (HPI) y/y)
|低级别
|6.2%
|5.8%
|
5.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.2%
|
6.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
挪威房产价格指数(HPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份住宅地产平均值的变化。住宅地产相关信息来自国家土地登记处以及挪威最大抵押贷款机构的统计数据。收集的数据涵盖了住宅房地产市场营业额的约70％。
该指数衡量的是个人为购买住房所支付的价格。HPI反映了全国二手房价格的动态。
住房市场在挪威经济中发挥着重要作用。除其他影响外，房价上涨对家庭财富的增长可产生重大影响，因此也会对商品和服务的购买产生影响。此类购买占挪威大陆GDP的一半以上。住房价格趋势对住房投资的发展也很重要。此外，房价动态会影响整体通货膨胀和金融稳定，因此可能会影响挪威央行设定的利率。
经济学家分析这一指标来评估房地产市场的活动。它还可以作为衡量抵押贷款利率变化、评估住房的可用性和评估该国总体通货膨胀率的分析工具。房产价格上涨被视为是该国经济的有利因素，因为它表明本国货币通货膨胀的上升。因此，增长的数值可被视为对挪威克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"房产价格指数(HPI)年率y/y (House Price Index (HPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
