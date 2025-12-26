新西兰营建许可月率m/m (New Zealand Building Consents m/m)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
房屋
|低级别
|N/D
|0.8%
|
7.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
营建许可月率m/m反映了经新西兰审批当局批准的售价在5000美元及以上的住宅及非住宅房屋建筑许可证的摘要数据。指标计算的是报告月与前一个月相比发生的变化。该指标计算考虑了商品和服务的税费，然而没有考虑通货膨胀因素。
有关营建许可的数据被认为是对国民经济信心的指标，因此营建许可也被视为建筑业活动的领先指标。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰营建许可月率m/m (New Zealand Building Consents m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
0.8%
7.2%
9月 2025
7.2%
-0.4%
5.8%
8月 2025
5.8%
-0.2%
5.3%
7月 2025
5.4%
9.9%
-6.0%
6月 2025
-6.4%
5.6%
10.3%
5月 2025
10.4%
-10.9%
-14.6%
4月 2025
-15.6%
5.9%
10.7%
3月 2025
9.6%
-3.0%
0.7%
2月 2025
0.7%
2.1%
2.6%
1月 2025
2.6%
8.9%
-5.6%
12月 2024
-5.6%
4.4%
4.9%
11月 2024
5.3%
10.5%
-5.2%
10月 2024
-5.2%
-11.5%
2.4%
9月 2024
2.6%
9.2%
-5.2%
8月 2024
-5.3%
22.2%
26.4%
7月 2024
26.2%
-0.9%
-17.0%
6月 2024
-13.8%
-1.3%
-1.9%
5月 2024
-1.7%
0.8%
-2.1%
4月 2024
-1.9%
0.9%
-0.2%
3月 2024
-0.2%
3.6%
15.9%
2月 2024
14.9%
2.8%
-8.6%
1月 2024
-8.8%
-3.2%
3.6%
12月 2023
3.7%
0.0%
-10.6%
11月 2023
-10.6%
0.9%
8.5%
10月 2023
8.7%
0.1%
-4.6%
9月 2023
-4.7%
-1.4%
-7.0%
8月 2023
-6.7%
0.8%
-5.4%
7月 2023
-5.2%
0.2%
3.4%
6月 2023
3.5%
0.3%
-2.3%
5月 2023
-2.2%
-1.8%
-2.6%
4月 2023
-2.6%
1.6%
6.6%
3月 2023
7.0%
-0.3%
-9.4%
2月 2023
-9.0%
0.5%
-5.2%
1月 2023
-1.5%
-1.0%
-7.1%
12月 2022
-7.2%
-0.1%
6.7%
11月 2022
7.0%
-0.1%
-10.7%
10月 2022
-10.7%
2.4%
3.6%
9月 2022
3.8%
-1.2%
-1.6%
8月 2022
-1.6%
2.0%
4.9%
7月 2022
5.0%
2.0%
-2.2%
6月 2022
-2.3%
-0.3%
-0.5%
5月 2022
-0.5%
-0.6%
-8.6%
4月 2022
-8.5%
0.4%
6.2%
3月 2022
5.8%
-0.1%
12.2%
2月 2022
10.5%
-0.2%
-8.7%
1月 2022
-9.2%
0.5%
0.4%
12月 2021
0.6%
-0.8%
0.6%
11月 2021
0.6%
1.0%
-2.1%
10月 2021
-2.0%
-0.4%
-2.0%
9月 2021
-1.9%
-1.2%
3.8%
