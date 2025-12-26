在每月由“联邦统计局”(Destatis)编译但仅记录“过境”商品的对外贸易统计数据的基础上，德国央行还记录和补充没有通过边境从海外传递到国内所有者（反之亦然）的商品流。例如，这里提到了代表国内公司在海外处理国内公司的销售，然后由该公司直接销售。对于国际收支差额，以及德国央行的进出口差额，都需要特别的增加和结算，以便使对外贸易统计数据与国际收支数据相一致。

在出口方面，还增加了转口贸易商品的购销差额。这表示德国居民在国外购买商品，然后商品不到德国而是转售给其他非居民。例如，从非洲的德国商人那里购买咖啡豆，然后转售给荷兰的烘焙商。此外，德国央行(Bundesbank)还记录了跨境服务和其他无法计入对外贸易统计数据的服务，因为没有实物商品过境。

德国央行(Bundesbank)通过四组月度报告接收传送数据：私有自营（金额在1.25万欧元及以上）、商业企业（金额在1.25万欧元及以上）、航运公司（来自海外收入和支出）和金融机构（证券交易、利息支付）。

此外，德国央行(Bundesbank)的数据代表的是与基年无关的以欧元计价的货币价值，“德国联邦统计局”的出口物价指数也是如此。

出口信息被用来评估德国的对外贸易和海外德国制造商对产品的需求。

进出口价格也包含在贸易活动中，这是一个经济体在国际竞争中经济实力的衡量标准。如果进口物价指数低于出口物价指数，则贸易情况得到改善。这被视为对经济有利，可以对货币报价产生积极影响。然而，不断上涨的进口物价指数加剧了通货膨胀，可能在短期内对货币报价产生积极的影响。

