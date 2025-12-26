China财新综合采购经理人指数(PMI)是衡量全国制造业活动的指标，其反映了私营部分的业务发展趋势。这项研究由财新赞助并由IHS Markit执行。它主要集中在中小型企业，以填补官方数据未覆盖的部分。该数据来自对400家代表企业的调查。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。

采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。在每个月的下半月收集反馈。

最终指标是通过将一半“未更改”答案的百分比添加到评估当前水平为“更高”的答案的百分比中进行计算。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

中国是全球第二大经济体，也是全球最大的金属消费国和生产国，因此中国的PMI受到全球的密切关注。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对人民币报价有利。

最后值: