中国财新综合采购经理人指数(PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
中国
CNY, 人民币（元）
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 51.2
51.8
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
51.2
下次发布 实际值 预测值
以前
China财新综合采购经理人指数(PMI)是衡量全国制造业活动的指标，其反映了私营部分的业务发展趋势。这项研究由财新赞助并由IHS Markit执行。它主要集中在中小型企业，以填补官方数据未覆盖的部分。该数据来自对400家代表企业的调查。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。

采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。在每个月的下半月收集反馈。

最终指标是通过将一半“未更改”答案的百分比添加到评估当前水平为“更高”的答案的百分比中进行计算。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

中国是全球第二大经济体，也是全球最大的金属消费国和生产国，因此中国的PMI受到全球的密切关注。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对人民币报价有利。

"中国财新综合采购经理人指数(PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
51.2
51.8
10月 2025
51.8
52.5
9月 2025
52.5
51.9
8月 2025
51.9
50.8
7月 2025
50.8
51.3
6月 2025
51.3
49.6
5月 2025
49.6
51.1
4月 2025
51.1
51.8
3月 2025
51.8
51.5
2月 2025
51.5
51.1
1月 2025
51.1
51.4
12月 2024
51.4
52.3
11月 2024
52.3
51.9
10月 2024
51.9
50.3
9月 2024
50.3
51.2
8月 2024
51.2
51.2
7月 2024
51.2
52.8
6月 2024
52.8
54.1
5月 2024
54.1
52.8
4月 2024
52.8
52.7
3月 2024
52.7
52.5
2月 2024
52.5
52.5
1月 2024
52.5
52.6
12月 2023
52.6
51.6
11月 2023
51.6
50.0
10月 2023
50.0
50.9
9月 2023
50.9
51.7
8月 2023
51.7
51.9
7月 2023
51.9
52.5
6月 2023
52.5
55.6
5月 2023
55.6
53.6
4月 2023
53.6
54.5
3月 2023
54.5
54.2
2月 2023
54.2
51.1
1月 2023
51.1
48.3
12月 2022
48.3
47.0
11月 2022
47.0
48.3
10月 2022
48.3
48.5
9月 2022
48.5
53.0
8月 2022
53.0
54.0
7月 2022
54.0
55.3
6月 2022
55.3
42.2
5月 2022
42.2
37.2
4月 2022
37.2
43.9
3月 2022
43.9
50.1
2月 2022
50.1
50.1
1月 2022
50.1
53.0
12月 2021
53.0
51.2
11月 2021
51.2
51.5
10月 2021
51.5
51.4
