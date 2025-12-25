经济日历部分

经济日历

国家

澳大利亚经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q N/D 3 Q 2025 0.6% 每季度
失业率 4.3% 11月 2025 4.3% 每月
CPI 年率y/y N/D 4 Q 2025 3.2% 每季度
澳大利亚储备银行（RBA）利率决策 3.60% 3.60%
贸易帐 $​4.385 B 10月 2025 $​3.707 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, AUD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, AUD, 节礼日
2025.12.29 20:30, AUD, 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓
2026.01.01 00:00, AUD, 元旦
2026.01.01 22:00, AUD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 50.2, 以前: 51.6

市场 最近 参考 前值 频率
美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
GDP环比价格指数季率q/q -0.5% 3 Q 2025 4.5% 每季度
固定资本形成总值季率q/q 3.0% 3 Q 2025 -0.7% 每季度
国内生产总值季率 q/q N/D 3 Q 2025 0.6% 每季度
国内生产总值年率 y/y -75.0% 3 Q 2025 -70.0% 每季度
最终消费支出季率q/q 0.6% 3 Q 2025 0.9% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
全职就业变化 -56.5 K 11月 2025 53.6 K 每月
参与率 66.7% 11月 2025 66.9% 每月
失业率 4.3% 11月 2025 4.3% 每月
就业变化 -21.3 K 11月 2025 41.1 K 每月
澳新银行（ANZ）月招聘广告m/m -0.8% 11月 2025 -1.9% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI N/D 4 Q 2025 3.2 每季度
CPI 年率y/y N/D 4 Q 2025 3.2% 每季度
MI通胀预期 4.5% 11月 2025 4.8% 每月
RBA的CPI 加权中值季率q/q N/D 4 Q 2025 1.0% 每季度
RBA的CPI 加权中值年率y/y N/D 4 Q 2025 2.8% 每季度
RBA的CPI削减均值季率q/q N/D 4 Q 2025 1.0% 每季度
RBA的CPI削减均值年率y/y N/D 4 Q 2025 3.0% 每季度
出口物价指数季率q/q -0.9% 3 Q 2025 -4.5% 每季度
居民消费价格指数（CPI）季率 q/q N/D 4 Q 2025 1.3% 每季度
澳大利亚储备银行（RBA）商品价格指数年率y/y -1.7% 11月 2025 -1.3% 每月
生产者物价指数（PPI）季率q/q 1.0% 3 Q 2025 0.7% 每季度
生产者物价指数（PPI）年率y/y 3.5% 3 Q 2025 3.4% 每季度
薪资价格指数季率q/q 0.8% 3 Q 2025 0.8% 每季度
薪资价格指数年率y/y 3.4% 3 Q 2025 3.4% 每季度
进口物价指数季率 q/q -0.4% 3 Q 2025 -0.8% 每季度
货币 最近 参考 前值 频率
澳大利亚储备银行（RBA）住房信贷月率m/m 0.6% 11月 2025 0.6% 每月
澳大利亚储备银行（RBA）利率决策 3.60% 3.60%
澳大利亚储备银行（RBA）私营部门信贷月率 m/m 0.6% 11月 2025 0.7% 每月
交易 最近 参考 前值 频率
净出口贡献指数 -0.1% 3 Q 2025 0.1% 每季度
出口月率 m/m 3.4% 10月 2025 7.6% 每月
经常帐 $​-16.646 B 3 Q 2025 $​-16.153 B 每季度
贸易帐 $​4.385 B 10月 2025 $​3.707 B 每月
进口月率m/m 2.0% 10月 2025 1.8% 每月
业务 最近 参考 前值 频率
Ai Group制造业表现指数 N/D 11月 2025 -22.0 每月
Ai Group工业表现指数 N/D 11月 2025 -11.2 每月
Ai Group建筑业表现指数 N/D 11月 2025 -7.1 每月
NAB商业环境指数 6 12月 2024 3 每月
NAB季度商业信心指数 2 3 Q 2025 -1 每季度
S&P全球制造业PMI 51.6 11月 2025 49.7 每月
S&P全球服务业PMI 52.8 11月 2025 52.5 每月
S&P全球综合PMI 52.6 11月 2025 52.1 每月
企业所得税前利润季率q/q 0.4% 3 Q 2025 1.5% 每季度
企业经营利润季率q/q 0.0% 3 Q 2025 -2.6% 每季度
商业库存季率q/q -0.9% 3 Q 2025 0.1% 每季度
新车销售月率m/m 4.5% 12月 2017 0.2% 每月
机械，厂房和设备的资本支出季率 q/q 11.5% 3 Q 2025 0.7% 每季度
澳大利亚国家银行（NAB）商业信心指数 -2 12月 2024 -3 每月
澳大利亚工业集团（AIG）制造业表现指数 44.7 11月 2022 49.6 每月
澳大利亚工业集团（AIG）建筑业表现指数 48.2 11月 2022 43.3 每月
澳大利亚工业集团（AIG）服务业表现指数 45.6 11月 2022 47.7 每月
私有住房批准率月率 m/m -2.1% 10月 2025 3.2% 每月
私营企业新资本支出季率q/q 6.4% 3 Q 2025 0.4% 每季度
营建完工季率q/q -0.7% 3 Q 2025 2.9% 每季度
营建许可月率m/m -6.4% 10月 2025 11.1% 每月
营建资本支出季率q/q 2.1% 3 Q 2025 0.3% 每季度
消费者 最近 参考 前值 频率
Westpac-MI消费者信心指数月率m/m N/D 12月 2025 12.8% 每月
零售销售季率q/q 0.3% 2 Q 2025 0.1% 每季度
零售销售指数月率 m/m 1.2% 6月 2025 0.5% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
HIA 12个月新屋销售月率m/m 7.3% 8月 2019 -12.8% 每月
HIA 新屋销售月率m/m -69.4% 1月 2021 32.5% 每月
房产价格指数月率 m/m 4.7% 4 Q 2021 5.0% 每季度
房屋贷款月率m/m 4.7% 9月 2025 2.2% 每月
投资住房贷款月率m/m 17.6% 9月 2025 2.6% 每月