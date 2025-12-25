澳大利亚经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|失业率
|4.3%
|11月 2025
|4.3%
|每月
|CPI 年率y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|每季度
|澳大利亚储备银行（RBA）利率决策
|3.60%
|3.60%
|贸易帐
|$4.385 B
|10月 2025
|$3.707 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, AUD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, AUD, 节礼日
2025.12.29 20:30, AUD, 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓
2026.01.01 00:00, AUD, 元旦
2026.01.01 22:00, AUD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 50.2, 以前: 51.6
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|GDP环比价格指数季率q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|4.5%
|每季度
|固定资本形成总值季率q/q
|3.0%
|3 Q 2025
|-0.7%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|-75.0%
|3 Q 2025
|-70.0%
|每季度
|最终消费支出季率q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.9%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|全职就业变化
|-56.5 K
|11月 2025
|53.6 K
|每月
|参与率
|66.7%
|11月 2025
|66.9%
|每月
|失业率
|4.3%
|11月 2025
|4.3%
|每月
|就业变化
|-21.3 K
|11月 2025
|41.1 K
|每月
|澳新银行（ANZ）月招聘广告m/m
|-0.8%
|11月 2025
|-1.9%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI
|N/D
|4 Q 2025
|3.2
|每季度
|CPI 年率y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|每季度
|MI通胀预期
|4.5%
|11月 2025
|4.8%
|每月
|RBA的CPI 加权中值季率q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|每季度
|RBA的CPI 加权中值年率y/y
|N/D
|4 Q 2025
|2.8%
|每季度
|RBA的CPI削减均值季率q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|每季度
|RBA的CPI削减均值年率y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.0%
|每季度
|出口物价指数季率q/q
|-0.9%
|3 Q 2025
|-4.5%
|每季度
|居民消费价格指数（CPI）季率 q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.3%
|每季度
|澳大利亚储备银行（RBA）商品价格指数年率y/y
|-1.7%
|11月 2025
|-1.3%
|每月
|生产者物价指数（PPI）季率q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|3.5%
|3 Q 2025
|3.4%
|每季度
|薪资价格指数季率q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.8%
|每季度
|薪资价格指数年率y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|3.4%
|每季度
|进口物价指数季率 q/q
|-0.4%
|3 Q 2025
|-0.8%
|每季度
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|澳大利亚储备银行（RBA）住房信贷月率m/m
|0.6%
|11月 2025
|0.6%
|每月
|澳大利亚储备银行（RBA）利率决策
|3.60%
|3.60%
|澳大利亚储备银行（RBA）私营部门信贷月率 m/m
|0.6%
|11月 2025
|0.7%
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|净出口贡献指数
|-0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|出口月率 m/m
|3.4%
|10月 2025
|7.6%
|每月
|经常帐
|$-16.646 B
|3 Q 2025
|$-16.153 B
|每季度
|贸易帐
|$4.385 B
|10月 2025
|$3.707 B
|每月
|进口月率m/m
|2.0%
|10月 2025
|1.8%
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|Ai Group制造业表现指数
|N/D
|11月 2025
|-22.0
|每月
|Ai Group工业表现指数
|N/D
|11月 2025
|-11.2
|每月
|Ai Group建筑业表现指数
|N/D
|11月 2025
|-7.1
|每月
|NAB商业环境指数
|6
|12月 2024
|3
|每月
|NAB季度商业信心指数
|2
|3 Q 2025
|-1
|每季度
|S&P全球制造业PMI
|51.6
|11月 2025
|49.7
|每月
|S&P全球服务业PMI
|52.8
|11月 2025
|52.5
|每月
|S&P全球综合PMI
|52.6
|11月 2025
|52.1
|每月
|企业所得税前利润季率q/q
|0.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|每季度
|企业经营利润季率q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-2.6%
|每季度
|商业库存季率q/q
|-0.9%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|新车销售月率m/m
|4.5%
|12月 2017
|0.2%
|每月
|机械，厂房和设备的资本支出季率 q/q
|11.5%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|澳大利亚国家银行（NAB）商业信心指数
|-2
|12月 2024
|-3
|每月
|澳大利亚工业集团（AIG）制造业表现指数
|44.7
|11月 2022
|49.6
|每月
|澳大利亚工业集团（AIG）建筑业表现指数
|48.2
|11月 2022
|43.3
|每月
|澳大利亚工业集团（AIG）服务业表现指数
|45.6
|11月 2022
|47.7
|每月
|私有住房批准率月率 m/m
|-2.1%
|10月 2025
|3.2%
|每月
|私营企业新资本支出季率q/q
|6.4%
|3 Q 2025
|0.4%
|每季度
|营建完工季率q/q
|-0.7%
|3 Q 2025
|2.9%
|每季度
|营建许可月率m/m
|-6.4%
|10月 2025
|11.1%
|每月
|营建资本支出季率q/q
|2.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|每季度
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|Westpac-MI消费者信心指数月率m/m
|N/D
|12月 2025
|12.8%
|每月
|零售销售季率q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|每季度
|零售销售指数月率 m/m
|1.2%
|6月 2025
|0.5%
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|HIA 12个月新屋销售月率m/m
|7.3%
|8月 2019
|-12.8%
|每月
|HIA 新屋销售月率m/m
|-69.4%
|1月 2021
|32.5%
|每月
|房产价格指数月率 m/m
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|每季度
|房屋贷款月率m/m
|4.7%
|9月 2025
|2.2%
|每月
|投资住房贷款月率m/m
|17.6%
|9月 2025
|2.6%
|每月