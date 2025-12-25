经济日历部分

意大利经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.0% 每季度
失业率 6.0% 10月 2025 6.2% 每月
CPI 年率y/y 1.1% 11月 2025 1.2% 每月
贸易帐 €​4.156 B 10月 2025 €​2.968 B 每月

2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.26 00:00, EUR, 圣斯蒂芬节
2026.01.01 17:00, EUR, 新车登记月率m/m, 以前: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, 新车登记年率y/y, 以前: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 50.2, 以前: 50.6

市场 最近 参考 前值 频率
10年期BTP国债拍卖 3.44% 3.46%
12个月BOT债券拍卖 2.181% 2.063%
2年期CTZ债券拍卖 2.150% 2.230%
30年期BTP国债拍卖 4.70% 3.94%
3年期BTP国债拍卖 2.58% 2.38%
5年期BTP国债拍卖 2.74% 2.75%
6个月BOT债券拍卖 2.036% 2.004%
7年期BTP国债拍卖 3.00% 2.76%
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.0% 每季度
国内生产总值年率 y/y 0.6% 3 Q 2025 0.4% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 6.0% 10月 2025 6.2% 每月
季度失业率 6.1% 3 Q 2025 6.3% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI FOI（不包括烟草）年率y/y 1.0% 11月 2025 1.1% 每月
CPI FOI（不包括烟草）月率m/m -0.1% 11月 2025 -0.2% 每月
CPI 年率y/y 1.1% 11月 2025 1.2% 每月
CPI 月率m/m -0.2% 11月 2025 -0.2% 每月
HICP m/m -0.2% 11月 2025 -0.2% 每月
HICP年率y/y 1.1% 11月 2025 1.1% 每月
PPI月率m/m 1.0% 11月 2025 -0.2% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -0.2% 11月 2025 0.1% 每月
交易 最近 参考 前值 频率
贸易差额（欧盟国家） €​-1.310 B 10月 2025 €​0.074 B 每月
贸易差额（非欧盟国家） €​6.918 B 11月 2025 €​5.466 B 每月
贸易帐 €​4.156 B 10月 2025 €​2.968 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
公共赤字占国内生产总值（GDP）比率 2.0% 2 Q 2025 8.1% 每季度
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI 50.6 11月 2025 49.9 每月
S&P全球建筑业PMI 48.2 11月 2025 50.7 每月
S&P全球服务业PMI 55.0 11月 2025 54.0 每月
S&P全球综合PMI 53.8 11月 2025 53.1 每月
企业信心指数 88.4 12月 2025 89.5 每月
工业新订单年率y/y 2.3% 3月 2021 0.4% 每月
工业新订单月率m/m -0.8% 3月 2021 0.7% 每月
工业生产指数年率 y/y -0.3% 10月 2025 1.4% 每月
工业生产指数月率m/m -1.0% 10月 2025 2.7% 每月
工业销售年率y/y 1.7% 10月 2025 3.4% 每月
工业销售月率m/m -0.5% 10月 2025 1.9% 每月
新车登记年率y/y 0.0% 11月 2025 -0.6% 每月
新车登记月率m/m -1.3% 11月 2025 -0.7% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
消费者信心指数 96.6 12月 2025 95.0 每月
零售销售指数月率 m/m 0.5% 10月 2025 -0.4% 每月
零售销售额年率 y/y 1.3% 10月 2025 0.7% 每月