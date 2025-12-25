意大利经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|每季度
|失业率
|6.0%
|10月 2025
|6.2%
|每月
|CPI 年率y/y
|1.1%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|贸易帐
|€4.156 B
|10月 2025
|€2.968 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.26 00:00, EUR, 圣斯蒂芬节
2026.01.01 17:00, EUR, 新车登记月率m/m, 以前: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, 新车登记年率y/y, 以前: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 50.2, 以前: 50.6
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|10年期BTP国债拍卖
|3.44%
|3.46%
|12个月BOT债券拍卖
|2.181%
|2.063%
|2年期CTZ债券拍卖
|2.150%
|2.230%
|30年期BTP国债拍卖
|4.70%
|3.94%
|3年期BTP国债拍卖
|2.58%
|2.38%
|5年期BTP国债拍卖
|2.74%
|2.75%
|6个月BOT债券拍卖
|2.036%
|2.004%
|7年期BTP国债拍卖
|3.00%
|2.76%
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.0%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|0.6%
|3 Q 2025
|0.4%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|6.0%
|10月 2025
|6.2%
|每月
|季度失业率
|6.1%
|3 Q 2025
|6.3%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI FOI（不包括烟草）年率y/y
|1.0%
|11月 2025
|1.1%
|每月
|CPI FOI（不包括烟草）月率m/m
|-0.1%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|CPI 年率y/y
|1.1%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|HICP m/m
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|HICP年率y/y
|1.1%
|11月 2025
|1.1%
|每月
|PPI月率m/m
|1.0%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-0.2%
|11月 2025
|0.1%
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|贸易差额（欧盟国家）
|€-1.310 B
|10月 2025
|€0.074 B
|每月
|贸易差额（非欧盟国家）
|€6.918 B
|11月 2025
|€5.466 B
|每月
|贸易帐
|€4.156 B
|10月 2025
|€2.968 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|公共赤字占国内生产总值（GDP）比率
|2.0%
|2 Q 2025
|8.1%
|每季度
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|50.6
|11月 2025
|49.9
|每月
|S&P全球建筑业PMI
|48.2
|11月 2025
|50.7
|每月
|S&P全球服务业PMI
|55.0
|11月 2025
|54.0
|每月
|S&P全球综合PMI
|53.8
|11月 2025
|53.1
|每月
|企业信心指数
|88.4
|12月 2025
|89.5
|每月
|工业新订单年率y/y
|2.3%
|3月 2021
|0.4%
|每月
|工业新订单月率m/m
|-0.8%
|3月 2021
|0.7%
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|-0.3%
|10月 2025
|1.4%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|-1.0%
|10月 2025
|2.7%
|每月
|工业销售年率y/y
|1.7%
|10月 2025
|3.4%
|每月
|工业销售月率m/m
|-0.5%
|10月 2025
|1.9%
|每月
|新车登记年率y/y
|0.0%
|11月 2025
|-0.6%
|每月
|新车登记月率m/m
|-1.3%
|11月 2025
|-0.7%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|消费者信心指数
|96.6
|12月 2025
|95.0
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|0.5%
|10月 2025
|-0.4%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|1.3%
|10月 2025
|0.7%
|每月