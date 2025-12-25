经济日历部分

香港经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% 每季度
3个月失业率 3.8% 11月 2025 3.8% 每月
CPI 年率y/y 1.2% 11月 2025 1.2% 每月
贸易帐 HK$​-39.900 B 10月 2025 HK$​-50.200 B 每月

2025.12.25 00:00, HKD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, HKD, 圣诞节后的第一个工作日
2025.12.29 08:30, HKD, 出口年率 y/y, 预测值: 15.5%, 以前: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, 进口年率 y/y, 预测值: 16.2%, 以前: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, 贸易帐, 预测值: HK$​-33.725 B, 以前: HK$​-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA M3货币供应量年率y/y, 预测值: 3.9%, 以前: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 5.6%, 以前: 6.9%

GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% 每季度
国内生产总值年率 y/y 3.8% 3 Q 2025 3.8% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
3个月失业率 3.8% 11月 2025 3.8% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 1.2% 11月 2025 1.2% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
HKMA M3货币供应量年率y/y 4.5% 9月 2025 4.0% 每月
外汇储备 $​429.4 B 11月 2025 $​426.1 B 每月
交易 最近 参考 前值 频率
出口年率 y/y 17.5% 10月 2025 16.1% 每月
贸易帐 HK$​-39.900 B 10月 2025 HK$​-50.200 B 每月
进口年率 y/y 18.3% 10月 2025 13.6% 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球PMI 52.9 11月 2025 51.2 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
零售销售额年率 y/y 6.9% 10月 2025 5.9% 每月