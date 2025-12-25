香港经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|3个月失业率
|3.8%
|11月 2025
|3.8%
|每月
|CPI 年率y/y
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|贸易帐
|HK$-39.900 B
|10月 2025
|HK$-50.200 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, HKD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, HKD, 圣诞节后的第一个工作日
2025.12.29 08:30, HKD, 出口年率 y/y, 预测值: 15.5%, 以前: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, 进口年率 y/y, 预测值: 16.2%, 以前: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, 贸易帐, 预测值: HK$-33.725 B, 以前: HK$-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA M3货币供应量年率y/y, 预测值: 3.9%, 以前: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 5.6%, 以前: 6.9%
经济日历
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|3.8%
|3 Q 2025
|3.8%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|3个月失业率
|3.8%
|11月 2025
|3.8%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|HKMA M3货币供应量年率y/y
|4.5%
|9月 2025
|4.0%
|每月
|外汇储备
|$429.4 B
|11月 2025
|$426.1 B
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口年率 y/y
|17.5%
|10月 2025
|16.1%
|每月
|贸易帐
|HK$-39.900 B
|10月 2025
|HK$-50.200 B
|每月
|进口年率 y/y
|18.3%
|10月 2025
|13.6%
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球PMI
|52.9
|11月 2025
|51.2
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|零售销售额年率 y/y
|6.9%
|10月 2025
|5.9%
|每月