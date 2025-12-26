西班牙失业人数变化 (Spain Unemployment Change)
|中级别
|-18.805 K
|-14.325 K
|
22.101 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
失业率变化反映了报告月份内失业公民人数的变化。
该指标是根据1964年开始实施的“经济从业人口调查”计算的。然而，目前计算适用2005年开发的方法。这是一个按季度进行的持续调查。它旨在获取关于劳动力的信息并将其分类。最初季度样本包括6.5万个家庭，大约相当于16万人。“从业人口调查”提供有关主要人口类别（就业、失业、从业及非从业)的资料。这些类别还根据不同的特点进行了进一步的分类。调查数据按季度编制。
调查问卷考虑的是整个国家（生活在西班牙的家庭），而不是西班牙公民，因为无法获得关于在西班牙工作但居住在国外的人口的资料。因此，调查问卷包括居住在该国的人口以及在西班牙定居一年或一年以上的外国公民（普通公民和军人）。
这是衡量西班牙国家经济状况的领先指标。高于预期的数值表明劳动力市场在扩大。高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而低于预期的数值则被视为对欧元不利。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙失业人数变化 (Spain Unemployment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
