经济日历部分

经济日历

国家

英国经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% 每季度
失业率 4.8% 8月 2025 4.7% 每月
CPI 月率m/m 0.0% 9月 2025 0.3% 每月
BoE 利率决定 4.00% 4.00%
贸易帐 £​-22.244 B 7月 2025 £​-22.156 B 每月

经济日历

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, GBP, 圣诞节
2025.12.26 00:00, GBP, 节礼日
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI年率y/y, 预测值: 1.9%, 以前: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓
2026.01.01 00:00, GBP, 元旦
2026.01.02 09:30, GBP, S&P全球/CIPS制造业PMI

经济日历

市场 最近 参考 前值 频率
10年期国债拍卖 4.613% 4.608%
30年期国债拍卖 5.476% 5.104%
5年期国债拍卖 4.093% 3.855%
美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
GDP 3m/3m 0.2% 7月 2025 0.3% 每月
GDP 月率m/m 0.0% 7月 2025 0.4% 每月
NIESR GDP 预估 -0.1% 11月 2025 -0.1% 每月
国内生产总值季率 q/q 0.7% 1 Q 2025 0.1% 每季度
国内生产总值年率 y/y 1.3% 1 Q 2025 1.5% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
3个月就业变化 91 K 8月 2025 232 K 每月
劳动生产率季率q/q 0.7% 4 Q 2024 -1.1% 每季度
劳动生产率年率y/y -0.8% 4 Q 2024 -2.3% 每季度
失业救济金申请人数变化 25.7 K 9月 2025 -2.0 K 每月
失业率 4.8% 8月 2025 4.7% 每月
平均周薪，基本工资年率y/y 4.7% 8月 2025 4.8% 每月
平均周薪，应发工资年率y/y 5.0% 8月 2025 4.8% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 139.3 9月 2025 139.3 每月
CPI 年率y/y 3.8% 9月 2025 3.8% 每月
CPI 月率m/m 0.0% 9月 2025 0.3% 每月
CPIH 138.9 9月 2025 138.9 每月
CPIH m/m 0.1% 9月 2025 0.3% 每月
CPIH y/y 4.1% 9月 2025 4.1% 每月
PPI 输入年率y/y 0.8% 9月 2025 -1.5% 每月
PPI 输入月率 m/m -0.1% 9月 2025 0.1% 每月
PPI 输出年率y/y 3.4% 9月 2025 0.1% 每月
PPI 输出月率 m/m 0.0% 9月 2025 0.1% 每月
RPI 年率y/y 4.5% 9月 2025 4.6% 每月
RPI 月率m/m -0.4% 9月 2025 0.4% 每月
核心 RPI 月率m/m -0.4% 9月 2025 0.4% 每月
核心 RPI年率 y/y 4.4% 9月 2025 4.4% 每月
核心CPI年率 y/y 3.5% 9月 2025 3.6% 每月
核心CPI月率 m/m 0.0% 9月 2025 0.3% 每月
核心PPI 输出年率y/y 3.6% 9月 2025 1.5% 每月
核心PPI 输出月率m/m 0.1% 9月 2025 0.0% 每月
英国央行通胀预期 3.0% 2.7%
货币 最近 参考 前值 频率
BoE 利率决定 4.00% 4.00%
英国央行 M4 货币供应月率 m/m -0.2% 10月 2025 0.6% 每月
英国央行总量化宽松政策(QE) £​875 B £​895 B
英国央行货币政策委员会投票不变 4 5
英国央行货币政策委员会投票削减 5 4
英国央行货币政策委员会投票加息 0 0
英国央行资产增值抵押贷款季率 q/q £​-16.118 B 2 Q 2025 £​-4.909 B 每季度
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B 每季度
贸易差额 Non-EU £​-10.158 B 7月 2025 £​-10.783 B 每月
贸易帐 £​-22.244 B 7月 2025 £​-22.156 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
公共部门净借款 £​20.246 B 9月 2025 £​15.318 B 每月
公共部门净现金需求 £​-10.862 B 9月 2025 £​10.201 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球/CIPS 服务业 PMI N/D 12月 2025 51.3 每月
S&P全球/CIPS全行业PMI 49.5 10月 2019 48.8 每月
S&P全球/CIPS制造业PMI N/D 12月 2025 50.2 每月
S&P全球/CIPS建筑业PMI 39.4 11月 2025 44.1 每月
S&P全球/CIPS综合PMI N/D 12月 2025 51.2 每月
制造业生产指数年率 y/y 0.2% 7月 2025 0.0% 每月
制造业生产指数月率 m/m -1.3% 7月 2025 0.5% 每月
商业投资季率 q/q 3.9% 1 Q 2025 -3.2% 每季度
商业投资年率 y/y 6.1% 1 Q 2025 -0.7% 每季度
工业生产指数年率 y/y 0.1% 7月 2025 0.2% 每月
工业生产指数月率m/m -0.9% 7月 2025 0.7% 每月
建造产出量年率 y/y 2.4% 7月 2025 1.5% 每月
建造产出量月率 m/m 0.2% 7月 2025 0.3% 每月
新车登记年率y/y N/D 11月 2025 0.5% 每月
新车登记月率m/m N/D 11月 2025 -53.7% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
BRC零售销售年率 y/y 6.5% 12月 2022 4.1% 每月
BoE 消费信贷月率m/m £​1.119 B 10月 2025 £​1.398 B 每月
BoE个人净贷款月率m/m £​5.392 B 10月 2025 £​6.621 B 每月
GfK消费者信心指数 -17 12月 2025 -19 每月
服务业指数 0.4% 7月 2025 0.4% 每月
核心零售销售指数年率 y/y 2.3% 9月 2025 1.3% 每月
核心零售销售指数月率 m/m 0.6% 9月 2025 1.0% 每月
零售销售指数月率 m/m 0.5% 9月 2025 0.6% 每月
零售销售额年率 y/y 1.5% 9月 2025 0.7% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
BoE抵押贷款月率m/m £​4.273 B 10月 2025 £​5.223 B 每月
Nationwide HPI年率y/y 1.8% 11月 2025 2.4% 每月
Nationwide HPI月率m/m 0.3% 11月 2025 0.2% 每月
RICS 房产价格平衡 -16.0% 11月 2025 -19.0% 每月
哈利法克斯房产价格指数年率 y/y N/D 11月 2025 1.9% 每月
哈利法克斯房产价格指数月率 m/m N/D 11月 2025 0.6% 每月
房产价格指数年率 y/y 2.6% 9月 2025 3.1% 每月
英国央行抵押贷款审批 65.018 K 10月 2025 65.647 K 每月
英国金融抵押贷款审批 38.779 K 12月 2018 39.205 K 每月