英国经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|每季度
|失业率
|4.8%
|8月 2025
|4.7%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.3%
|每月
|BoE 利率决定
|4.00%
|4.00%
|贸易帐
|£-22.244 B
|7月 2025
|£-22.156 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, GBP, 圣诞节
2025.12.26 00:00, GBP, 节礼日
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI年率y/y, 预测值: 1.9%, 以前: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓
2026.01.01 00:00, GBP, 元旦
2026.01.02 09:30, GBP, S&P全球/CIPS制造业PMI
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|10年期国债拍卖
|4.613%
|4.608%
|30年期国债拍卖
|5.476%
|5.104%
|5年期国债拍卖
|4.093%
|3.855%
|美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|GDP 3m/3m
|0.2%
|7月 2025
|0.3%
|每月
|GDP 月率m/m
|0.0%
|7月 2025
|0.4%
|每月
|NIESR GDP 预估
|-0.1%
|11月 2025
|-0.1%
|每月
|国内生产总值季率 q/q
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|3个月就业变化
|91 K
|8月 2025
|232 K
|每月
|劳动生产率季率q/q
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|每季度
|劳动生产率年率y/y
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|每季度
|失业救济金申请人数变化
|25.7 K
|9月 2025
|-2.0 K
|每月
|失业率
|4.8%
|8月 2025
|4.7%
|每月
|平均周薪，基本工资年率y/y
|4.7%
|8月 2025
|4.8%
|每月
|平均周薪，应发工资年率y/y
|5.0%
|8月 2025
|4.8%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI
|139.3
|9月 2025
|139.3
|每月
|CPI 年率y/y
|3.8%
|9月 2025
|3.8%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.3%
|每月
|CPIH
|138.9
|9月 2025
|138.9
|每月
|CPIH m/m
|0.1%
|9月 2025
|0.3%
|每月
|CPIH y/y
|4.1%
|9月 2025
|4.1%
|每月
|PPI 输入年率y/y
|0.8%
|9月 2025
|-1.5%
|每月
|PPI 输入月率 m/m
|-0.1%
|9月 2025
|0.1%
|每月
|PPI 输出年率y/y
|3.4%
|9月 2025
|0.1%
|每月
|PPI 输出月率 m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.1%
|每月
|RPI 年率y/y
|4.5%
|9月 2025
|4.6%
|每月
|RPI 月率m/m
|-0.4%
|9月 2025
|0.4%
|每月
|核心 RPI 月率m/m
|-0.4%
|9月 2025
|0.4%
|每月
|核心 RPI年率 y/y
|4.4%
|9月 2025
|4.4%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|3.5%
|9月 2025
|3.6%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.3%
|每月
|核心PPI 输出年率y/y
|3.6%
|9月 2025
|1.5%
|每月
|核心PPI 输出月率m/m
|0.1%
|9月 2025
|0.0%
|每月
|英国央行通胀预期
|3.0%
|2.7%
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|BoE 利率决定
|4.00%
|4.00%
|英国央行 M4 货币供应月率 m/m
|-0.2%
|10月 2025
|0.6%
|每月
|英国央行总量化宽松政策(QE)
|£875 B
|£895 B
|英国央行货币政策委员会投票不变
|4
|5
|英国央行货币政策委员会投票削减
|5
|4
|英国央行货币政策委员会投票加息
|0
|0
|英国央行资产增值抵押贷款季率 q/q
|£-16.118 B
|2 Q 2025
|£-4.909 B
|每季度
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|每季度
|贸易差额 Non-EU
|£-10.158 B
|7月 2025
|£-10.783 B
|每月
|贸易帐
|£-22.244 B
|7月 2025
|£-22.156 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|公共部门净借款
|£20.246 B
|9月 2025
|£15.318 B
|每月
|公共部门净现金需求
|£-10.862 B
|9月 2025
|£10.201 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球/CIPS 服务业 PMI
|N/D
|12月 2025
|51.3
|每月
|S&P全球/CIPS全行业PMI
|49.5
|10月 2019
|48.8
|每月
|S&P全球/CIPS制造业PMI
|N/D
|12月 2025
|50.2
|每月
|S&P全球/CIPS建筑业PMI
|39.4
|11月 2025
|44.1
|每月
|S&P全球/CIPS综合PMI
|N/D
|12月 2025
|51.2
|每月
|制造业生产指数年率 y/y
|0.2%
|7月 2025
|0.0%
|每月
|制造业生产指数月率 m/m
|-1.3%
|7月 2025
|0.5%
|每月
|商业投资季率 q/q
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|每季度
|商业投资年率 y/y
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|每季度
|工业生产指数年率 y/y
|0.1%
|7月 2025
|0.2%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|-0.9%
|7月 2025
|0.7%
|每月
|建造产出量年率 y/y
|2.4%
|7月 2025
|1.5%
|每月
|建造产出量月率 m/m
|0.2%
|7月 2025
|0.3%
|每月
|新车登记年率y/y
|N/D
|11月 2025
|0.5%
|每月
|新车登记月率m/m
|N/D
|11月 2025
|-53.7%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|BRC零售销售年率 y/y
|6.5%
|12月 2022
|4.1%
|每月
|BoE 消费信贷月率m/m
|£1.119 B
|10月 2025
|£1.398 B
|每月
|BoE个人净贷款月率m/m
|£5.392 B
|10月 2025
|£6.621 B
|每月
|GfK消费者信心指数
|-17
|12月 2025
|-19
|每月
|服务业指数
|0.4%
|7月 2025
|0.4%
|每月
|核心零售销售指数年率 y/y
|2.3%
|9月 2025
|1.3%
|每月
|核心零售销售指数月率 m/m
|0.6%
|9月 2025
|1.0%
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|0.5%
|9月 2025
|0.6%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|1.5%
|9月 2025
|0.7%
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|BoE抵押贷款月率m/m
|£4.273 B
|10月 2025
|£5.223 B
|每月
|Nationwide HPI年率y/y
|1.8%
|11月 2025
|2.4%
|每月
|Nationwide HPI月率m/m
|0.3%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|RICS 房产价格平衡
|-16.0%
|11月 2025
|-19.0%
|每月
|哈利法克斯房产价格指数年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|1.9%
|每月
|哈利法克斯房产价格指数月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|0.6%
|每月
|房产价格指数年率 y/y
|2.6%
|9月 2025
|3.1%
|每月
|英国央行抵押贷款审批
|65.018 K
|10月 2025
|65.647 K
|每月
|英国金融抵押贷款审批
|38.779 K
|12月 2018
|39.205 K
|每月