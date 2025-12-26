能源信息管理局 (EIA)取暖油库存变化是美国对成品油需求的间接衡量标准，能够短期预测美国工业对原油的需求。取暖油是在从石油或石油产品中分离出来后余下的油品。燃油被用来建筑物供暖和发电。此外，一些燃油类型还被用作工业中功率燃烧器的燃料。

美国能源部能源信息管理局 (EIA) 的每周报告中包括了该指标。

EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。

取暖油库存变化是季节性变化：例如，在冬天，当人们需要建筑物供暖的时候，取暖油的消耗量就会增加。这就是该指标很少被单独解读的原因。该指标对原油报价几乎没有直接影响。它通常与其他具有更大意义的石油市场指标相结合进行解读。

最后值: