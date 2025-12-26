M2货币存量年率y/y反映了本国经济的现金货币以及其他流动资产的总存量。这个指数反映了与去年同月相比，指定月份货币存量的变化。

M2货币存量包括企业和个人可以用来支付的现金和剩余资产。这也被称为“货币供应量”，是指经济体中可用于购买商品和服务的货币数量。请注意，各国计算货币供应量的方法各不相同。

这个指数用来衡量本国的通货膨胀情况。货币供应量的过度增长可能导致通货膨胀，并引发人们担忧政府可能通过提高利率来收紧货币增长，进而降低未来的物价。

日本央行快速增加日元供应量，但并未导致通胀。许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更喜欢现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。

高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。

最后值: