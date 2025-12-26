日本银行(BoJ) M2 货币供应量年率y/y (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|低级别
|1.8%
|1.5%
|
1.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.1%
|
1.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
M2货币存量年率y/y反映了本国经济的现金货币以及其他流动资产的总存量。这个指数反映了与去年同月相比，指定月份货币存量的变化。
M2货币存量包括企业和个人可以用来支付的现金和剩余资产。这也被称为“货币供应量”，是指经济体中可用于购买商品和服务的货币数量。请注意，各国计算货币供应量的方法各不相同。
这个指数用来衡量本国的通货膨胀情况。货币供应量的过度增长可能导致通货膨胀，并引发人们担忧政府可能通过提高利率来收紧货币增长，进而降低未来的物价。
日本央行快速增加日元供应量，但并未导致通胀。许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更喜欢现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。
高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ) M2 货币供应量年率y/y (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件