意大利生产者物价指数(PPI)月率m/m (Italy Producer Price Index (PPI) m/m)
|低级别
|1.0%
|0.0%
|
-0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
生产者物价指数(PPI)月率m/m可以确认在国内市场销售的工业品生产价格和在国外市场销售的工业品生产价格，因此，它是衡量在市场营销第一阶段所形成的产出价格随时间变化的指数。
PPI可能会根据计算周期呈现指数的不同百分比变化。PPI月率m/m被视为是短期变化（意大利语"variazione congiunturale"），即相对于上个月的变化。
该指数由意大利ISTAT根据欧盟规则计算，涵盖按ATECO 2002分类的下列工业部门：采矿和运输；制造业；电力、天然气、蒸汽和空调供应；供水、污水处理、垃圾管理和修复工程。产品项目根据ATECO层级结构（即类别、分类、组、部门和部分）进行汇总，并区分耐用消费品、非耐用消费品、资本商品、中间商品和能源。
价格记录在“工厂交货”（或仓库交货）条款中，不含增值税。数据系列包括从3,667家抽样企业收集的1,102个产品的价格信息，每月共观察约12,600个产品。
根据ISTAT在其2000年损益表调查中确定的国内市场发票销售额价值，为每个总额确定一个权重。
高于预期PPI年率y/y可以被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"意大利生产者物价指数(PPI)月率m/m (Italy Producer Price Index (PPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
