经济日历部分

经济日历

国家

巴西S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
低级别 50.1 47.0
47.7
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
49.1
50.1
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

IHS Markit Ltd是为刺激全球经济的关键行业和市场提供关键信息、分析和解决方案的全球提供商。其旨在向与其签订服务协议的公司和政府提供财务和商业信息、分析和解决方案，提高业务效率，并提供能够做出明智而可靠决策的解决方案。

IHS Markit发布一项全球商业调查指数，称为采购经理人指数(PMI®)。PMI是根据新订单、生产、就业、供应商交货时间和库存统计数据计算的加权平均数。

IHS Markit目前是全球最可靠的指数之一，由于其准确且独特的最新经济趋势月度指标，而被各国央行、金融市场和商业决策者用作衡量基准。

巴西IHS Markit PMI月度指数 – 服务业部门调查以发给大约400家服务业企业采购经理的问卷获得的信息为基础。此调研根据行业和企业员工人数（基于他们对GDP的贡献）进行整合。

收集到的反馈与上一月份进行对比，所得结果范围为0 - 100。这个指数反映了服务业部门的情况；数值高于50表明经济增长，并可能对巴西货币(real)的报价产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"巴西S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
50.1
47.0
47.7
10月 2025
47.7
47.7
46.3
9月 2025
46.3
47.8
49.3
8月 2025
49.3
46.2
46.3
7月 2025
46.3
48.4
49.3
6月 2025
49.3
50.8
49.6
5月 2025
49.6
53.3
48.9
4月 2025
48.9
53.7
52.5
3月 2025
52.5
48.8
50.6
2月 2025
50.6
50.1
47.6
1月 2025
47.6
52.6
51.6
12月 2024
51.6
55.8
53.6
11月 2024
53.6
56.7
56.2
10月 2024
56.2
56.1
55.8
9月 2024
55.8
54.8
54.2
8月 2024
54.2
54.2
56.4
7月 2024
56.4
52.7
54.8
6月 2024
54.8
52.4
55.3
5月 2024
55.3
50.7
53.7
4月 2024
53.7
54.1
54.8
3月 2024
54.8
56.7
54.6
2月 2024
54.6
55.0
53.1
1月 2024
53.1
50.5
50.5
12月 2023
50.5
53.2
51.2
11月 2023
51.2
52.4
51.0
10月 2023
51.0
49.7
48.7
9月 2023
48.7
50.5
50.6
8月 2023
50.6
48.1
50.2
7月 2023
50.2
52.3
53.3
6月 2023
53.3
54.4
54.1
5月 2023
54.1
57.0
54.5
4月 2023
54.5
52.2
51.8
3月 2023
51.8
49.1
49.8
2月 2023
49.8
52.5
50.7
1月 2023
50.7
49.2
51.0
12月 2022
51.0
53.2
51.6
11月 2022
51.6
58.2
54.0
10月 2022
54.0
51.8
51.9
9月 2022
51.9
51.2
53.9
8月 2022
53.9
52.5
55.8
7月 2022
55.8
62.8
60.8
6月 2022
60.8
56.5
58.6
5月 2022
58.6
61.9
60.6
4月 2022
60.6
59.9
58.1
3月 2022
58.1
57.3
54.7
2月 2022
54.7
55.4
52.8
1月 2022
52.8
51.5
53.6
12月 2021
53.6
48.5
53.6
11月 2021
53.6
56.2
54.9
10月 2021
54.9
56.3
54.6
123
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码