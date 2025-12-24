巴西经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|每季度
|3个月失业率
|5.4%
|10月 2025
|5.6%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.18%
|11月 2025
|0.09%
|每月
|BCB利率决策
|15.00%
|15.00%
|贸易帐
|$5.842 B
|11月 2025
|$6.964 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 00:00, BRL, 圣诞前夜
2025.12.25 00:00, BRL, 圣诞节
2025.12.26 17:30, BRL, 外汇流
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m, 预测值: 0.62%, 以前: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2025.12.29 20:30, BRL, 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES长期利率TJLP, 以前: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, 3个月失业率, 预测值: 5.3%, 以前: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, 除夕
2026.01.01 17:30, BRL, 外汇流
2026.01.02 13:00, BRL, S&P全球制造业PMI, 预测值: 49.3, 以前: 48.8
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|1.8%
|3 Q 2025
|2.4%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|3个月失业率
|5.4%
|10月 2025
|5.6%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI s.a. 月率m/m
|0.12%
|11月 2025
|0.07%
|每月
|CPI 年率y/y
|4.46%
|11月 2025
|4.68%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.18%
|11月 2025
|0.09%
|每月
|FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m
|0.01%
|11月 2025
|-0.03%
|每月
|FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m
|0.27%
|11月 2025
|-0.36%
|每月
|FIPE CPI月率m/m
|0.20%
|11月 2025
|0.27%
|每月
|PPI月率m/m
|-0.48%
|10月 2025
|-0.24%
|每月
|月中CPI年率y/y
|4.41%
|12月 2025
|4.50%
|每月
|月中CPI月率m/m
|0.25%
|12月 2025
|0.20%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-1.82%
|10月 2025
|-0.39%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|BCB利率决策
|15.00%
|15.00%
|BCB银行贷款月率m/m
|N/D
|10月 2025
|1.1%
|每月
|BNDES长期利率TJLP
|9.07%
|4 Q 2025
|8.96%
|每季度
|外商直接投资
|N/D
|10月 2025
|$10.671 B
|每月
|外汇流
|N/D
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|N/D
|10月 2025
|$-9.774 B
|每月
|贸易帐
|$5.842 B
|11月 2025
|$6.964 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|净债务与GDP比率
|N/D
|10月 2025
|64.8%
|每月
|名义预算平衡
|N/D
|10月 2025
|R$-102.185 B
|每月
|基本预算平衡
|N/D
|10月 2025
|R$-17.452 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|ANFAVEA汽车生产月率m/m
|N/D
|11月 2025
|每月
|ANFAVEA汽车销售月率m/m
|N/D
|11月 2025
|每月
|BCB IBC-Br经济活动
|N/D
|10月 2025
|每月
|S&P全球制造业PMI
|48.8
|11月 2025
|48.2
|每月
|S&P全球服务业PMI
|50.1
|11月 2025
|47.7
|每月
|S&P全球综合PMI
|49.6
|11月 2025
|48.2
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|-0.5%
|10月 2025
|2.0%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|0.1%
|10月 2025
|-0.4%
|每月
|服务业量年率y/y
|2.2%
|10月 2025
|4.3%
|每月
|服务业量月率m/m
|0.3%
|10月 2025
|0.7%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|FGV消费者信心指数
|N/D
|12月 2025
|1.3
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|0.5%
|10月 2025
|-0.3%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|1.1%
|10月 2025
|0.8%
|每月