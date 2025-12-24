经济日历部分

巴西经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.3% 每季度
3个月失业率 5.4% 10月 2025 5.6% 每月
CPI 月率m/m 0.18% 11月 2025 0.09% 每月
BCB利率决策 15.00% 15.00%
贸易帐 $​5.842 B 11月 2025 $​6.964 B 每月

2025.12.24 00:00, BRL, 圣诞前夜
2025.12.25 00:00, BRL, 圣诞节
2025.12.26 17:30, BRL, 外汇流
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m, 预测值: 0.62%, 以前: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2025.12.29 20:30, BRL, 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES长期利率TJLP, 以前: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, 3个月失业率, 预测值: 5.3%, 以前: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, 除夕
2026.01.01 17:30, BRL, 外汇流
2026.01.02 13:00, BRL, S&P全球制造业PMI, 预测值: 49.3, 以前: 48.8

市场 最近 参考 前值 频率
美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.3% 每季度
国内生产总值年率 y/y 1.8% 3 Q 2025 2.4% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
3个月失业率 5.4% 10月 2025 5.6% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI s.a. 月率m/m 0.12% 11月 2025 0.07% 每月
CPI 年率y/y 4.46% 11月 2025 4.68% 每月
CPI 月率m/m 0.18% 11月 2025 0.09% 每月
FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m 0.01% 11月 2025 -0.03% 每月
FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m 0.27% 11月 2025 -0.36% 每月
FIPE CPI月率m/m 0.20% 11月 2025 0.27% 每月
PPI月率m/m -0.48% 10月 2025 -0.24% 每月
月中CPI年率y/y 4.41% 12月 2025 4.50% 每月
月中CPI月率m/m 0.25% 12月 2025 0.20% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -1.82% 10月 2025 -0.39% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
BCB利率决策 15.00% 15.00%
BCB银行贷款月率m/m N/D 10月 2025 1.1% 每月
BNDES长期利率TJLP 9.07% 4 Q 2025 8.96% 每季度
外商直接投资 N/D 10月 2025 $​10.671 B 每月
外汇流 N/D
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 N/D 10月 2025 $​-9.774 B 每月
贸易帐 $​5.842 B 11月 2025 $​6.964 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
净债务与GDP比率 N/D 10月 2025 64.8% 每月
名义预算平衡 N/D 10月 2025 R$​-102.185 B 每月
基本预算平衡 N/D 10月 2025 R$​-17.452 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
ANFAVEA汽车生产月率m/m N/D 11月 2025 每月
ANFAVEA汽车销售月率m/m N/D 11月 2025 每月
BCB IBC-Br经济活动 N/D 10月 2025 每月
S&P全球制造业PMI 48.8 11月 2025 48.2 每月
S&P全球服务业PMI 50.1 11月 2025 47.7 每月
S&P全球综合PMI 49.6 11月 2025 48.2 每月
工业生产指数年率 y/y -0.5% 10月 2025 2.0% 每月
工业生产指数月率m/m 0.1% 10月 2025 -0.4% 每月
服务业量年率y/y 2.2% 10月 2025 4.3% 每月
服务业量月率m/m 0.3% 10月 2025 0.7% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
FGV消费者信心指数 N/D 12月 2025 1.3 每月
零售销售指数月率 m/m 0.5% 10月 2025 -0.3% 每月
零售销售额年率 y/y 1.1% 10月 2025 0.8% 每月