澳大利亚储备银行(RBA)商品价格指数年率y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚储备银行 (Reserve Bank of Australia)
部门：
价格
低级别 -1.7% 0.2%
-1.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
1.7%
-1.7%
下次发布 实际值 预测值
以前
澳大利亚储备银行(RBA)商品价格指数年率y/y衡量了报告月份与去年同月相比商品价格的加权平均数变化。

该指数计算中使用的每一个值都有一定的权重，这反映了它在基期总出口量中的重要性。各种商品的权重每年更新一次，根据前两个财政年度的出口值来计算。当前的基准期设定为2011/2012；这两年的指数基准是100。

目前，列表中包含了20多种从澳大利亚出口的商品，这些商品占了该国出口收入的90%。澳大利亚储备银行定期修订指数成分，以确保其反应所有主要的位置。该列表大约每五年修订一次。这些计算是基于澳大利亚统计局提供的合同和现货价格的加权平均值。

澳大利亚是一个出口型经济的国家。其发展在很大程度上取决于初级商品的出口价格，从铁矿到食品（肉类、牛奶、植物产品）。价格变化会对现金流和该国的经济活动产生重大影响。因此，商品指数的增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚储备银行(RBA)商品价格指数年率y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-1.7%
0.2%
-1.3%
10月 2025
-1.3%
1.3%
0.1%
9月 2025
0.0%
-2.0%
-5.1%
8月 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
7月 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
6月 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
5月 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
4月 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
3月 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
2月 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
1月 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
12月 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
11月 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
10月 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
9月 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
8月 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
7月 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
6月 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
5月 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
4月 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
3月 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
2月 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
1月 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
12月 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
11月 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
10月 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
9月 2023
-22.0%
-22.9%
8月 2023
-23.2%
-23.8%
7月 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
6月 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
5月 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
4月 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
3月 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
2月 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
1月 2023
10.6%
21.9%
14.1%
12月 2022
15.6%
24.8%
19.6%
11月 2022
19.1%
20.3%
31.6%
10月 2022
22.4%
26.2%
31.9%
9月 2022
30.6%
21.4%
23.3%
8月 2022
21.7%
21.5%
10.3%
7月 2022
14.1%
20.1%
29.2%
6月 2022
24.3%
38.2%
34.7%
5月 2022
30.4%
38.2%
40.3%
4月 2022
39.9%
49.7%
39.6%
3月 2022
40.9%
10.0%
34.0%
2月 2022
16.7%
33.1%
22.2%
1月 2022
25.3%
15.3%
28.7%
12月 2021
25.7%
30.0%
36.7%
11月 2021
36.2%
45.7%
42.8%
10月 2021
40.7%
28.0%
36.8%
12345
