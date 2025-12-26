澳大利亚储备银行(RBA)商品价格指数年率y/y衡量了报告月份与去年同月相比商品价格的加权平均数变化。

该指数计算中使用的每一个值都有一定的权重，这反映了它在基期总出口量中的重要性。各种商品的权重每年更新一次，根据前两个财政年度的出口值来计算。当前的基准期设定为2011/2012；这两年的指数基准是100。

目前，列表中包含了20多种从澳大利亚出口的商品，这些商品占了该国出口收入的90%。澳大利亚储备银行定期修订指数成分，以确保其反应所有主要的位置。该列表大约每五年修订一次。这些计算是基于澳大利亚统计局提供的合同和现货价格的加权平均值。

澳大利亚是一个出口型经济的国家。其发展在很大程度上取决于初级商品的出口价格，从铁矿到食品（肉类、牛奶、植物产品）。价格变化会对现金流和该国的经济活动产生重大影响。因此，商品指数的增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

最后值: