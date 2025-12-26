英国央行 M4 货币供应月率 m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
货币
|低级别
|-0.2%
|0.5%
|
0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.1%
|
-0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
英国央行M4货币供应月率m/m显示了与上月相比，指定月份流通中的英镑的变化。
M4货币供应包括：
- 私人持有的英镑纸币和硬币
- 英镑存款，包括存款证明
- 关于英国小额借贷机构因回购而引起的债权
- 商业票据和其他工具，包括英国小额借贷机构发行的5年期债券
- 预计持有的英镑银行票据
M4代表了货币供应量最具流动性的评估。
货币供应增长用于衡量通货膨胀的增长。一般情况下，在国家货币系统中流通的货币越多，通货膨胀就越高。为了达到2%的通货膨胀目标，英国央行实施了量化宽松计划，人为地增加了货币供应量。
货币供应增长并不影响英镑报价，而是行政信息。
最后值:
真实值
预测值
"英国央行 M4 货币供应月率 m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-0.2%
0.5%
0.6%
9月 2025
0.6%
0.2%
0.4%
8月 2025
0.4%
-0.4%
0.1%
7月 2025
0.1%
0.5%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.1%
0.2%
5月 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
4月 2025
0.0%
0.9%
0.3%
3月 2025
0.3%
0.0%
0.2%
2月 2025
0.2%
0.6%
1.4%
1月 2025
1.3%
0.0%
0.1%
12月 2024
0.1%
0.0%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
10月 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
9月 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
8月 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
7月 2024
0.3%
0.1%
0.5%
6月 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
5月 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
4月 2024
0.1%
0.0%
0.7%
3月 2024
0.7%
0.6%
2月 2024
0.5%
0.0%
1月 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
12月 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
11月 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
10月 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
9月 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
8月 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
7月 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
6月 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
5月 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
4月 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
3月 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
2月 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
1月 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
12月 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
11月 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
10月 2022
0.0%
0.9%
2.1%
9月 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
8月 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
7月 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
6月 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
5月 2022
0.5%
0.6%
0.0%
4月 2022
0.0%
0.4%
0.1%
3月 2022
0.1%
0.4%
1.0%
2月 2022
1.0%
0.5%
0.1%
1月 2022
0.1%
0.4%
0.0%
12月 2021
0.1%
0.5%
0.7%
11月 2021
0.7%
0.5%
0.6%
10月 2021
0.6%
0.5%
0.7%
9月 2021
0.6%
0.5%
0.5%
